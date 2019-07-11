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Нинидзе высказалась о романе с Виторганом 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Актриса Нино Нинидзе призналась, что видела новости про свой роман с актером Максимом Виторгана, но совершенно не понимает, почему люди сделали такие выводы. Об этом она заявила изданию Teleprogramma.pro.
«Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь и мне не до этого», — подчеркнула актриса.
Еще в мае Нинидзе сообщила о разводе со своим мужем — актером Кириллом Плетневым, с которым они несколько лет встречались и поженились в 2018 году. По данным издания, именно заявление о разводе, вкупе с новостями о расставании Максима Виторгана с телеведущей Ксенией Собчак, стало поводом для появлению слухов о новой звездной паре.
По информации «СтарХит», Виторган и Нинидзе вместе появились на премьере спектакля «Земля Нод» и, по словам очевидцев, актеры держались за руки, светились от счастья и не отходили друг от друга.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Кирилл Плетнев , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
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