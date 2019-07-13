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Олег Газманов рассказал, как боролся с алкогольной зависимостью 

РИА Новости + ещё 5 59 минут назад
Фото: РИА Новости
ародный артист России Олег Газманов рассказал в интервью Анастасии Ивлеевой о пристрастии к алкоголю в прошлом.
Он поделился воспоминаниями о юности, когда подрабатывал в калининградском ресторане. "У нас был очень пьющий руководитель, и мы потихонечку пили", — вспоминает певец.
"За вечер 30 — 40 песен споешь … Ну тяжело просто. И так коньячку, вроде легче … Но я это преодолел. Мне было очень тяжело", — отметил Газманов.
Большие компании часто уговаривали артиста выпить с ним за компанию, вспоминает певец, но он отказывался под различными предлогами.
Газманов отметил, что с приходом популярности он понял, что "мандраж перед выходом на сцену нужно переводить во внутреннюю энергию".
"Это тренируется. Ставишь себе фильтр, что по-другому нельзя", — добавил певец.
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