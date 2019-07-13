«Мне больше не нужен алкоголь»: Газманов преодолел зависимость

Звезда российской эстрады Олег Газманов начинал свою карьеру в Калининграде — он пел в ресторанах. И тогда он очень боялся выступать. Раскрепоститься ему помогал алкоголь.

В своей беседе с блогером Анастасией Ивлеевой певец рассказал, что каждый вечер приходилось исполнять по 30 композиций, пишет «Комсомольская правда».

Со временем к певцу пришла известность, а вот привычка глушить страх спиртным осталась, и наступил момент, когда она могла помешать дальнейшей карьере исполнителя.

«Я понял, что мандраж перед выходом на сцену нужно переводить во внутреннюю энергию. Это тренируется. Ставишь себе фильтр, что по-другому нельзя", — приводит слова певца «РИА НОВОСТИ».

Что ж, умения тренировать себя и ставить самому себе жесткие рамки певцу не занимать. С молодых лет он активно занимался спортом, и даже сейчас, в почти 68 лет, поражает физической подготовкой — ему ничего не стоит сделать сальто или отжаться раз 50, отмечает «Газета.ru».