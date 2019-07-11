Королева опубликовала фото «ню»

Своей фотографией, на которой она предстала полностью обнаженной, певица Наташа Королева вмешалась в спор Светланы Лободы и американского блогера с ником Nude Yoga Girl, разгоревшийся в Instagram.

По данным издания «СтарХит» , утром 10 июля началась дискуссия из-за новой публикации певицы Светланы Лободы, которая поделилась фото, на котором обнаженная блондинка стоит в одной

из популярных в йоге поз. Свое негодование выразила американская модель и блогер, обнаружившая свое фото на странице Светланы Лободы.

Однако певица поспешила заверить, что не пыталась присвоить чужую славу.

«Дорогая, я не говорила, что это я, я сказала, что рада видеть тебя в Нижнем Новгороде. Не стоит волноваться», — цитирует издание слова Лободы.

В дискуссию вмешалась Наташа Королева, которая в своем аккаунте в Instagram призвала конфликтующие стороны — не ссориться, и разместила снимок, где полностью обнаженная делает стойку на руках.

«Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы! В свои «Ягодные» 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут — ШКаНДаЛь! Деффчонки, не ссорьтесь! Вы — богини! Вы — прекрасны! И мир прекрасен! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!» — подписала снимок Наталья Королева (орфография и пунктуация автора сохранены).

Королева также подчеркнула, что закрывает комментарии к записи, для того, чтобы ее подписчики «смогли полюбоваться, и своё восхищение оставить при себе».