Королева опубликовала фото «ню» 

Своей фотографией, на которой она предстала полностью обнаженной, певица Наташа Королева вмешалась в спор Светланы Лободы и американского блогера с ником Nude Yoga Girl, разгоревшийся в Instagram.
По данным издания «СтарХит», утром 10 июля началась дискуссия из-за новой публикации певицы Светланы Лободы, которая поделилась фото, на котором обнаженная блондинка стоит в одной
из популярных в йоге поз. Свое негодование выразила американская модель и блогер, обнаружившая свое фото на странице Светланы Лободы.
Однако певица поспешила заверить, что не пыталась присвоить чужую славу.
«Дорогая, я не говорила, что это я, я сказала, что рада видеть тебя в Нижнем Новгороде. Не стоит волноваться», — цитирует издание слова Лободы.
В дискуссию вмешалась Наташа Королева, которая в своем аккаунте в Instagram призвала конфликтующие стороны — не ссориться, и разместила снимок, где полностью обнаженная делает стойку на руках.
«Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы! В свои «Ягодные» 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут — ШКаНДаЛь! Деффчонки, не ссорьтесь! Вы — богини! Вы — прекрасны! И мир прекрасен! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!» — подписала снимок Наталья Королева (орфография и пунктуация автора сохранены).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы @lobodaofficial! В свои «Ягодные 46» я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут — ШКаНДаЛь! 😱 Деффчонки, не ссорьтесь! @lobodaofficial 🙏🏻@nude_yogagirl Вы — богини! Вы — прекрасны! И мир прекрасен! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте! p. s. Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и своё восхищение оставить при себе!💋 Я знаю, что я прекрасна! #Скромница Королева! 👑🤭😜✌️#наташакоролева #ягодка #символюности
Королева также подчеркнула, что закрывает комментарии к записи, для того, чтобы ее подписчики «смогли полюбоваться, и своё восхищение оставить при себе».
По данным на 9.20 мск 11 июля, спорного поста в аккаунте Светланы Лободы нет. А в записи в аккаунте Nude Yoga Girl отмечено, что «фотография была удалена», а саму блогера Светлана Лобода заблокировала.