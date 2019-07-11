Разин рассказал о новой операции Шатунова

Ранее стало известно, что Шатунов был госпитализирован в Москве . Певцу сделали операцию под общим наркозом из-за воспаления гайморовой пазухи, ставшего осложнением после простуды.

«Состояние здоровья Юры Шатунова в настоящий момент удовлетворительное. Прошло несколько дней после операции. Отёк спадает и в ближайшее время Юре будет сделана ещё одна операция. Это уже связано со стоматологией, потому что основное заболевания спровоцировало

воспаление канала. Надеюсь, что эта операция пройдёт хорошо», — написал сегодня Андрей Разин. (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он выразил благодарность всем фанатам, переживающим за Юрия Шаунова, и врачам, «которые делают все возможное, чтобы с певцом все было хорошо».

«Хочу сказать, что его гастрольный тур продолжится», — подчеркнул Разин.

По данным News.ru , 28 июня Шатунов за несколько часов до концерта в Новороссийске пожаловался на сильную зубную боль. После, того как ему помогли врачи, певец всё же вышел

на сцену.