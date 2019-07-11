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Разин рассказал о новой операции Шатунова 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил в Instagram, что певцу и лидеру группы Юрию Шатунову предстоит вторая операция из-за осложнений после простуды.
Ранее стало известно, что Шатунов был госпитализирован в Москве. Певцу сделали операцию под общим наркозом из-за воспаления гайморовой пазухи, ставшего осложнением после простуды.
«Состояние здоровья Юры Шатунова в настоящий момент удовлетворительное. Прошло несколько дней после операции. Отёк спадает и в ближайшее время Юре будет сделана ещё одна операция. Это уже связано со стоматологией, потому что основное заболевания спровоцировало
воспаление канала. Надеюсь, что эта операция пройдёт хорошо», — написал сегодня Андрей Разин. (орфография и пунктуация автора сохранены).
Он выразил благодарность всем фанатам, переживающим за Юрия Шаунова, и врачам, «которые делают все возможное, чтобы с певцом все было хорошо».
«Хочу сказать, что его гастрольный тур продолжится», — подчеркнул Разин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Состояние здоровья Юры Шатунова в настоящий момент удовлетворительное. Прошло несколько дней после операции. Отёк спадает и в ближайшее время Юре будет сделана ещё одна операция. Это уже связано со стоматологией, потому что основное заболевания спровоцировало воспаление канала. Надеюсь, что эта операция пройдёт хорошо. Благодарен всем поклонникам и фанатам Юры, кто переживает за него. Хочу сказать, что его гастрольный тур продолжится. И огромное спасибо нашим российским медикам, которые делают все возможное, чтобы с Юрой все было хорошо.

Публикация от  Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

По данным News.ru, 28 июня Шатунов за несколько часов до концерта в Новороссийске пожаловался на сильную зубную боль. После, того как ему помогли врачи, певец всё же вышел
на сцену.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Москва
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