Алибасова загнали в угол видеороликом его обмана

Продюсер Бари Алибасов разозлился на телеведущего Дмитрия Шепелева из-за предложения пройти проверку на детекторе лжи в студии Первого канала. Основатель группы «На-На» усомнился в правдивости полиграфа и заявил, что не верит в его показания.

Обвиненный в инсценировке своего отравления продюсер Бари Алибасов разозлился на телеведущего Дмитрия Шепелева за предложение пройти проверку на полиграфе. По словам создателя группы «На-На», у него нет оснований верить детектору лжи, правдивость результатов которого нельзя доказать, передает Nation News.

«Детектор лжи — это чушь собачья. Это все равно что поверить в кубики, которые говорят, правда или нет», — заявил Алибасов.

В последнем выпуске программы «На самом деле» Шепелев показал скриншоты переписки, которую якобы вели помощник продюсера Сергей Моцарь и лечащий врач артиста. Отмечается, что разговор проходил за месяц до ситуации с отравлением Алибасова. Согласно оказавшимся в распоряжении ведущего скриншотам беседы, ее участники обсуждали возможные причины для госпитализации продюсера.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — предложил Моцарь, а доктор поддержал эту версию.

Комментируя это сообщение, Шепелев, заявил, что это прямое доказательство инсценировки отравления и назвал инцидент спланированной пиар-акцией.

Находящийся в студии Алибасов начал заметно нервничать, попросил воды и предложил поговорить о его госпитализации в присутствии медиков. Вместе с продюсером на шоу пришел его сын, Бари Алибасов-младший, продолжающий утверждать, что история с отравлением его отца является правдивой.

Позднее лечащий врач Бари Алибасова Марият Мухина показала видеозапись этой переписки с помощником продюсера Сергеем Моцарем.

Переписка происходила за месяц до того, как Алибасов был госпитализирован с отравлением чистящим средством. Моцарь обсуждал с ней объяснение для госпитализации Алибасова.

После госпитализации Алибасова в прессе сообщалось, что он переписал свое завещание в больнице, чтобы лишить сына наследства. Отвечая на вопрос полиграфолога Романа Устюжанина о том, было ли это в действительности, Алибасов-младший не дал внятного ответа. Он заявил, что «не знает» о достоверности этой информации, и детектор лжи подтвердил догадки экспертов в том, что мужчина говорит неправду. Тогда Алибасов-младший понял, что не соврет, сказав, что «если эта ситуация и была придумана, то точно не им».

Также на шоу вспомнили историю с исчезновением кота Алибасова, сфинкса по кличке Чуча. Тогда сын продюсера говорил, что питомец пропал 12 июня во время пресс-конференции. Через несколько дней пиар-директор музыканта Вадим Горжанкин заявил, что Алибасовы стали жертвами мошенников, подсунувших им другого кота ради вознаграждения в размере 800 тыс. рублей.

По словам представителя артиста, во время отсутствия Алибасова-младшего неизвестный получил деньги за «совершенно другого лысого кота».

«Сын Бари Каримовича, обрадованный тем, что кот нашелся, сказал, чтобы сотрудница взяла в жилой квартире Алибасова деньги, отдала вознаграждение и забрала кота», — пояснил Горжанкин.

Мошенник, по его словам, отказался делать фото кота, сославшись на отсутствие времени и нежелание распространять информацию о произошедшем.

«Когда же через полчаса приехал помощник Бари Каримовича Сергей Моцарь, хорошо знающий Чучу, то оказалось, что это не то животное, хотя и той же породы», — рассказывал представитель музыканта.

Согласно распространенной в СМИ истории, 15 июня целый и невредимый кот был чудесным образом найден в Столовом переулке в центре школы Кунг-Фу. Отвечая на вопрос о том, правдива ли эта новость, Алибасов-младший отверг все обвинения. Однако полиграф снова уличил мужчину во лжи.

«Все, что связано с котом, — придумано от «А до Я», — заявил эксперт, основываясь на показателях детектора лжи.

При этом сын Алибасова не стал отрицать, что действительно пытался сделать пиар на исчезновении Чучи.

«У меня простая задача — отвести историю, что папа умирает, на какую-то другую историю», — объяснил он.

Также наследник музыканта отметил, что общая сумма рекламных предложений после распространения информации о пропаже любимого питомца артиста достигла 26 млн рублей.