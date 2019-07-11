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Пиар-директор Бузовой рассказал о ее состоянии здоровья 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @buzova86
Неделю назад Ольга Бузова нашла время, чтобы немного отдохнуть. Несколько дней она провела во французском городе Сан-Тропе, где много купалась, загорала и веселилась с подругами. Девушка набралась сил после того, как два дня провела на футбольном поле в Барселоне, в качестве игрока футбольного клуба. Однако телеведущая любит устраивать себе разнообразные жизненные проверки, поэтому не отказалась принять участие в еще одной авантюре. Она снялась в передаче «Форт Боярд».
10 и 11 июля в старинной крепости в форте Бискайского залива шли съемки нового выпуска проекта, в котором вместе с Олей приняли участие Анна Седокова, Анна Хилькевич, Наталия Медведева, Айза Анохина, Виктория Боня, Евгений Папунаишвили и другие известные персоны. В первый же день Бузова призналась, что столкнулась с реально страшными для себя вещами. На снимке со съемок она была запечатлена в помещении с большим количеством насекомых.
Позже телеведущая призналась, что получила травму во время одного из испытаний. Ее нога сильно распухла. Портал Teleprogramma.pro связался с пиар-директором девушки Антоном Богословским. Он рассказал, что Ольга смогла пройти все испытания. Она заметила, что травмировала ногу, когда уже вернулась в гостиницу.
«Сейчас Оле наложили фиксирующую повязку на ногу. Она хромает, нога опухла, но у нас очень насыщенный график», — отметил Антон.
По его словам, Бузовой предстоит сняться в реалити-шоу «Дом-2», а уже после этого ее осмотрит врач. По словам пиар-директора, телеведущая не будет отменять концерт, который намечен на 13 июля и пройдет в Новосибирске.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Наталия Медведева , Виктория Боня , Анна Седокова , Евгений Папунаишвили , Айза Анохина , Анна Хилькевич , Ольга Бузова
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