Пиар-директор Бузовой рассказал о ее состоянии здоровья

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Июл 2019 в 11:22 PDT Неделю назад Ольга Бузова нашла время, чтобы немного отдохнуть. Несколько дней она провела во французском городе Сан-Тропе, где много купалась, загорала и веселилась с подругами. Девушка набралась сил после того, как два дня провела на футбольном поле в Барселоне, в качестве игрока футбольного клуба. Однако телеведущая любит устраивать себе разнообразные жизненные проверки, поэтому не отказалась принять участие в еще одной авантюре. Она снялась в передаче «Форт Боярд».

Позже телеведущая призналась, что получила травму во время одного из испытаний. Ее нога сильно распухла. Портал Teleprogramma.pro связался с пиар-директором девушки Антоном Богословским. Он рассказал, что Ольга смогла пройти все испытания. Она заметила, что травмировала ногу, когда уже вернулась в гостиницу.

«Сейчас Оле наложили фиксирующую повязку на ногу. Она хромает, нога опухла, но у нас очень насыщенный график», — отметил Антон.

По его словам, Бузовой предстоит сняться в реалити-шоу «Дом-2», а уже после этого ее осмотрит врач. По словам пиар-директора, телеведущая не будет отменять концерт, который намечен на 13 июля и пройдет в Новосибирске.