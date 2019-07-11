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«Она хромает, нога опухла»: подробности о травме Бузовой 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: @buzova86
Ольга Бузова получила травму на съемках телепроекта «Форт Боярд», рассказал пиар-директор певицы Антон Богословский.
По его словам, Бузова подвернула ногу и получила сильное растяжение. Вернувшись со съемок в отель, певица увидела, что нога заметно распухла.
«Сейчас Оле наложили фиксирующую повязку на ногу. Она хромает, нога опухла, но у нас очень насыщенный график», — приводит слова Богословского «Телепрограмма».
По словам пиар-директора, певица уже вернулась из Франции в Москву, но на осмотр к врачу сможет попасть только после съемок в «Доме-2». А уже 13 июля Бузова выступит в Новосибирске.
Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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