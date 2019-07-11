Ольга Бузова получила травму на съемках телепроекта «Форт Боярд», рассказал пиар-директор певицы Антон Богословский.
По его словам, Бузова подвернула ногу и получила сильное растяжение. Вернувшись со съемок в отель, певица увидела, что нога заметно распухла.
«Сейчас Оле наложили фиксирующую повязку на ногу. Она хромает, нога опухла, но у нас очень насыщенный график», — приводит слова Богословского «Телепрограмма».
По словам пиар-директора, певица уже вернулась из Франции в Москву, но на осмотр к врачу сможет попасть только после съемок в «Доме-2». А уже 13 июля Бузова выступит в Новосибирске.