По его словам, Бузова подвернула ногу и получила сильное растяжение. Вернувшись со съемок в отель, певица увидела, что нога заметно распухла.

По словам пиар-директора, певица уже вернулась из Франции в Москву, но на осмотр к врачу сможет попасть только после съемок в «Доме-2». А уже 13 июля Бузова выступит в Новосибирске.