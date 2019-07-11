Эдита Пьеха и Юрий Гагарин: был ли у них интим

Певица Эдита Пьеха рассказала о том, как муж ревновал ее к Юрию Гагарину . По словам артистки, герой Советского Союза однажды поднял ее на спину и отнес в медпункт после того, как она подвернула ногу во время игры в волейбол.

Эстрадная певица Эдита Пьеха высказалась о своих взаимоотношениях с первым космонавтом Юрием Гагариным. По словам артистки, долгое время им приписывали роман, из-за чего ее ревновал муж.

Пьеха рассказала, что встретилась с Гагариным на одной из встреч в Переделкино, где деятели искусства и космонавты занимались спортом.

Когда исполнительница подвернула ногу во время игры в волейбол, он поднял ее на спину и отнес в медпункт. Так, в архиве Пьехи сохранилось фото, на котором летчик-испытатель несет смеющуюся артистку.

«Юрий Алексеевич подошел ко мне, взгромоздил себе на спину и поволок меня в медпункт, — приводит ее слова сайт kp.ru.

— Думали, что что-то страшное у меня. К счастью, оказалось, что просто вывих ноги. В медпункте мне обезболили ногу. Меня потом спрашивали: «Как же так, вас Юрий Алексеевич нес, он же меньше ростом?». Я говорю: «Да, но он же космонавт! Ему это ничего не стоило!».

По воспоминаниям Пьехи, Гагарин был «очень скромным и добрым человеком». «Еще мы с ним играли в бильярд. Он так все устроил, что я его обыграла. Так получилось, якобы я хороша в бильярде. На самом деле он поддался», — поделилась она.

В то же время роман с космонавтом Пьеха всячески отрицает. По словам звезды 60-х, муж ревновал ее ко всем.

«А про мой с ним роман, вы что? Нет, конечно. Но мой муж меня ревновал к Юрию Алексеевичу. Но он меня ревновал ко многим мужчинам. Это не имеет отношение к Юрию Гагарину», — призналась народная артистка СССР.

После того как 12 апреля 1961 года Гагарин впервые в мировой истории совершил полет в космос, вокруг него появилось множество мифов и слухов. Ему приписывали многочисленные романы, в том числе и с актрисой Маргаритой Тереховой . Так, в студии программы «Эксклюзив» дочь народной артистки России заявила, что ее отцом вполне мог быть космонавт, намекнув на то, что после своего полета Гагарин якобы встречался с ее матерью.

Кроме того, как пишет в своей книге «Заметки вашего современника» журналист Ярослав Голованов , в 1960-х во время пребывания в форосской резиденции «Тессели» жена Гагарина Валентина Горячева чуть не уличила его в измене, когда обнаружила мужа в комнате у одной из санитарок.

По его воспоминаниям, после игры в бильярд космонавт отправился вслед за медсестрой. Дверь в одну из спален оказалась заперта, и Горячева начала стучать. Через некоторое время Гагарина увидели на газоне — оказалось, что он выпрыгнул из окна своей комнаты, из-за чего сильно ушибся.

В марте этого года в сети была опубликована видеозапись возвращения 81-летней Эдиты Пьехи с московского концерта. Поклонники обратили внимание на то, что прибыв на Московский вокзал Санкт-Петербурга, звезда передвигалась по перрону в инвалидном кресле. Когда певица покинула поезд и вышла из вагона вместе со своим директором и помощницей, сотрудник вокзала помог ей доехать в кресле до машины, в которую артистка села без посторонней помощи.

Сама певица в комментарии для StarHit рассказала о том, что принимала участие в съемках нескольких телепередач, в том числе — в программе Бориса Корчевникова . Пьеха подчеркнула, что кресло не является инвалидным, и что она прибегла к нему исключительно из-за чрезмерной усталости после съемок и долгого переезда.

«Это не инвалидное кресло, а обычное, которое мы арендуем. Я целый день провела на ногах, были тяжелые переезды, еле живая, вот и решили воспользоваться этим креслом. Какой я инвалид? Я раньше по восемь километров бегала, сейчас хожу, и еще буду много ходить», — сказала она.

Кроме того, Пьеха призналась, что некоторое беспокойство у нее вызывает установившаяся в те дни погода.

«Должно же что-то поболеть уже, да? Так-то я всегда держалась, а тут стало немного хуже», — пошутила певица.

Пьеха также рассказала, что не будет отменять запланированные выступления в связи с состоянием здоровья. Она заявила, что серьезно им занимается, в том числе — посещает российских и западных специалистов, вместе с которыми решает возникающие проблемы.