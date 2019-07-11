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Сын Алибасова высказался о скандале на Первом канале 

Рамблер 52 минуты назад
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал с обнародованием в эфире Первого канала переписки помощника продюсера с врачом, из которой следует, что история с отравлением «Кротом» была инсценировкой.
Как заявил Алибасов-младший, изначально редакторы передачи «На самом деле» планировали выставить его «главным врагом, который зарабатывает на папе», но в последний момент изменили сценарий.
«Мы договаривались, на каких вопросах я буду выдавать определенные эмоции, что мы подадим как правду, а что — как ложь. По факту они все провели по-другому», — сказал сын продюсера.
По словам Бари Алибасова-младшего, если смотреть шоу внимательно, то можно увидеть «нестыковки».
Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин, в свою очередь, заявил, что скриншот переписки, представленный в эфире шоу, не является доказательством обмана.
«Мы считаем, что доказательство — это официальные справки из НИИ имени Склифосовского», — сказал Горжанкин.
Ранее в эфире Первого канала была обнародована переписка помощника Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом, из которой следует, что отравление продюсера было инсценировано ради пиара, а в больницу его положили из-за проблем с алкоголем.
Комментарии9
Шоу-бизнес , Видео , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов , Первый канал
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