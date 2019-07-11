Сын Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала

Шоу "На самом деле" на Первом канале, в котором показали фрагмент переписки помощника Бари Алибасова с лечащим врачом, пошло не по сценарию, в последний момент организаторы решили завершить передачу разоблачением самого Алибасова, тем самым выставив дураками ее участников, сказал РИА Новости Бари Алибасов-младший.

Ранее на Первом канале вышла программа "На самом деле", в финале которой показали скриншот переписки помощника Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом. Согласно фрагменту, они пытались придумать причину госпитализации продюсера.

"Я умею обманывать детектор лжи: когда меня проверяют, он ничего не показывает. Поэтому мы изначально договаривались, на каких вопросах я буду выдавать определенные эмоции, что мы подадим как правду, а что — как ложь. По факту они все провели по-другому. В итоге нас выставили дураками", — сказал Алибасов-младший.

Он пояснил, что изначально предполагалось сделать его "главным врагом, который зарабатывает на папе", тем самым подняв рейтинг, но в последний момент редактор программы изменил этот момент.

"Решили сделать так, что Бари Алибасов всех обманул. Если посмотреть передачу внимательно, то можно увидеть нестыковки", — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Сын Алибасова 17 июня сообщил РИА Новости, что его отца выписали из больницы.

Позже в ряде СМИ появилась информация, что отравление Алибасова является продуманной инсценировкой ради пиара, на эту мысль многих навело столь быстрое выздоровление продюсера и наличие некоторых несоответствий в произошедшем.