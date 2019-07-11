«Замужем была несколько часов»: Вайкуле откровенно рассказала о личной жизни 

По словам известной певицы Лаймы Вайкуле, она была замужем всего несколько часов и ей «очень не понравилось», так как она слишком свободолюбивый человек. Об этом Вайкуле заявила в интервью «Антенна –Телесемь».
Лайма Вайкуле рассказала изданию, что ее любимый человек продюсер Андрей Латковский предложил зарегистрировать отношения в Лас-Вегасе.
«Я попробовала, и мне очень не понравилось! Поняла, что слишком свободолюбивый человек. И когда мне заявляют, что теперь вы принадлежите другому, становится страшно! Тогда я осознала, что замужем быть не хочу», — рассказала певица.
По ее словам, вместе с гражданским мужем они уже почти полвека «берегут свой союз».
«Мы оба бережем друг друга, бережем наш союз. При этом помним, что не женаты, и знаем, что в любой момент можем взять чемодан и уйти», — подчеркнула Вайкуле.
Она также отметила, что «ни одного дня не жила с мужчиной, который может стукнуть по столу и сказать, что будет, как он скажет».
Ранее в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Вайкуле призналась, что дважды делала аборт. Во время программы певица назвала аборты «страшным убийством» и призвала идущих на них девушек «подумать над своими действиями».