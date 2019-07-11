Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

L'One рассказал, сколько стоит уход из Black Star 

Super.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Рэпер L'One, который продолжает разбирательства со своими теперь уже бывшими работодателями из Black Star, рассказал о том, что уже пытался покинуть лейбл два года назад, однако у него запросили кругленькую сумму. Оказывается, чтобы покинуть Тимати и Ко, нужно было всего-то выложить 170 миллионов рублей. Об этом сам Леван написал в своем Twitter:
«Два года назад, когда я первый раз решил уйти. Выходной билет стоил 170 млнрублей. И это не за каталог песен, а за разрешение их петь, которое у тебя заберут, если плохо себя вести будешь».
Ранее в эксклюзивном интервью Super адвокат L'One рассказал о том, что ожидает от суда с Black Star и какой тактики будет придерживаться.
Super.ru: последние новости
Первые папарационные фото сына Меган Маркл и принца Гарри Майли Сайрус чуть не разбилась на самолете Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Шоу-бизнес , Тимати
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен4
Латвия выразила России протест3
Выгнанный Зеленским чиновник передумал идти в суд
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Климкин рассказал об «очень циничном» Лаврове3
Видео
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
02:01
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 8 человек
Пожары Происшествия
01:36
Моралес в Москве: зачем Боливия дразнит США
Политика Статьи
00:31
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
Пожары Происшествия
00:22
ЧП на северо-востоке Москвы: идет эвакуация жильцов
Происшествия
03:31
Россия готовит ответ США по ДРСМД
Оружие Политика
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
00:48
«Простите нас»: европейцы потеряли спутник-шпион
Наука и техника Наука
01:10
Климкин рассказал об «очень циничном» Лаврове
В мире Конфликты
00:35
Порошенко спасли от разъяренной толпы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение