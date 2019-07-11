L'One рассказал, сколько стоит уход из Black Star

Рэпер L'One, который продолжает разбирательства со своими теперь уже бывшими работодателями из Black Star, рассказал о том, что уже пытался покинуть лейбл два года назад, однако у него запросили кругленькую сумму. Оказывается, чтобы покинуть Тимати и Ко, нужно было всего-то выложить 170 миллионов рублей. Об этом сам Леван написал в своем Twitter:

«Два года назад, когда я первый раз решил уйти. Выходной билет стоил 170 млнрублей. И это не за каталог песен, а за разрешение их петь, которое у тебя заберут, если плохо себя вести будешь».

Ранее в эксклюзивном интервью Super адвокат L'One рассказал о том, что ожидает от суда с Black Star и какой тактики будет придерживаться.