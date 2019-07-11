Носил на руках: Пьеха рассказала о «романе» с Гагариным

«Мой с ним роман? Вы что? Нет, конечно», — подчеркнула она.

По словам Пьехи, с легендарным космонавтом она виделась лишь несколько раз. Например, на встрече в Переделкине, организованной Центральным комитетом комсомола. Тогда они вместе с другими космонавтами и артистами играли в волейбол и баскетбол. Во время игры певица подвернула ногу и упала, а Гагарин на руках отнес ее в медпункт.

«Меня потом спрашивали: "Как же так? Он же меньше ростом"», — призналась Пьеха.

Во время другой встречи Пьеха играла с Гагариным в бильярд. Певица выиграла, но лишь потому, что соперник поддался. По ее словам, Гагарин «умел приносить себя в жертву».

Артистка упомянула, что ее первый муж, композитор и дирижер Александр Броневицкий, крайне ревновал ее к Гагарину, но дело тут не в космонавте, а в самом Броневицком — он ревновал ко многим.