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Носил на руках: Пьеха рассказала о «романе» с Гагариным 

Рамблер + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Юрий Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках, однажды «принес себя в жертву» ради нее, но романа у них не было. Об этом сама певица еще в апреле рассказала «Комсомольской правде».
«Мой с ним роман? Вы что? Нет, конечно», — подчеркнула она.
По словам Пьехи, с легендарным космонавтом она виделась лишь несколько раз. Например, на встрече в Переделкине, организованной Центральным комитетом комсомола. Тогда они вместе с другими космонавтами и артистами играли в волейбол и баскетбол. Во время игры певица подвернула ногу и упала, а Гагарин на руках отнес ее в медпункт.
«Меня потом спрашивали: "Как же так? Он же меньше ростом"», — призналась Пьеха.
Во время другой встречи Пьеха играла с Гагариным в бильярд. Певица выиграла, но лишь потому, что соперник поддался. По ее словам, Гагарин «умел приносить себя в жертву».
Артистка упомянула, что ее первый муж, композитор и дирижер Александр Броневицкий, крайне ревновал ее к Гагарину, но дело тут не в космонавте, а в самом Броневицком — он ревновал ко многим.
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Шоу-бизнес , Юрий Гагарин , Эдита Пьеха , Комсомольская правда
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