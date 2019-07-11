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Эдита Пьеха высказалась насчет романа с Юрием Гагариным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Эдита Пьеха рассказала о том, как супруг ревновал ее к космонавту Юрию Гагарину.
С Гагариным Пьеха встретилась на одной из встреч в Переделкино, где деятели искусства и космонавты занимались спортом. Когда Пьеха подвернула ногу во время игры в волейбол, он поднял ее на спину и отнес в медпункт. В архиве Пьехи сохранилось фото, на котором Гагарин несет смеющуюся артистку.
"Еще мы с ним играли в бильярд. Он так все устроил, что я его обыграла. Так получилось, якобы я хороша в бильярде. На самом деле он поддался", — цитирует Пьеху сайт kp.ru.
Слухи о том, что у нее был роман с Гагариным, певица отрицает.
"Но мой муж меня ревновал к Юрию Алексеевичу. Но он меня ревновал ко многим мужчинам. Это не имеет отношение к Юрию Гагарину", — сказала Пьеха.
Ранее Эдита Пьеха рассказывала о драках с мужем.
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Шоу-бизнес , Юрий Гагарин , Эдита Пьеха
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