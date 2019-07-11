Эдита Пьеха высказалась насчет романа с Юрием Гагариным

С Гагариным Пьеха встретилась на одной из встреч в Переделкино, где деятели искусства и космонавты занимались спортом. Когда Пьеха подвернула ногу во время игры в волейбол, он поднял ее на спину и отнес в медпункт. В архиве Пьехи сохранилось фото, на котором Гагарин несет смеющуюся артистку.

"Еще мы с ним играли в бильярд. Он так все устроил, что я его обыграла. Так получилось, якобы я хороша в бильярде. На самом деле он поддался", — цитирует Пьеху сайт kp.ru.

Слухи о том, что у нее был роман с Гагариным, певица отрицает.

"Но мой муж меня ревновал к Юрию Алексеевичу. Но он меня ревновал ко многим мужчинам. Это не имеет отношение к Юрию Гагарину", — сказала Пьеха.

Ранее Эдита Пьеха рассказывала о драках с мужем.