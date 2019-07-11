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Ким Кардашян показала подросшего младшего сына Псалма 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
В мае Ким Кардашян и Канье Уэст объявили о рождении четвертого ребенка. Счастливые родители долго думали, как назвать младшего сына, и в итоге выбрали ему имя Псалм. Многодетная мама не спешит показывать поклонникам снимки наследника, ребенка подписчики Ким в Instagram видели всего дважды. Накануне Кардашян в третий раз опубликовала кадр с мальчиком. Как можно увидеть на фото, темнокожий двухмесячный малыш за прошедший месяц заметно подрос и выглядит похожим на обоих родителей.
«Я считаю, мой маленький Псалм ну очень сладкий!» — подписала снимок Кардашян.
С ней согласились четыре с половиной миллиона пользователей соцсети, поставивших «лайки» посту.
Напомним, младшего сына Ким и Канье родила суррогатная мать. Старшую дочь Норт и сына Сейнта звезда реалити-шоу родила сама, но уже третьего ребенка — дочку Чикаго — из-за проблем со здоровьем Кардашян доверила выносить другой женщине.
Имя Псалм супруги выбрали неслучайно. Уэст в последние годы стал очень религиозным, он часто организует для прихожан своей церкви публичные воскресные службы с хоровыми песнопениями. Эти собрания пользуются большой популярностью у фанатов. Правда, многие теперь считают рэпера чудаком.
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