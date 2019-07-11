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«Родион…» Олег Газманов назвал незаслуженно популярных звезд 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Олег Газманов и его сын Родион популярны незаслуженно. Об этом Газманов-старший сам заявил в эфире YouTube-шоу Насти Ивлеевой Agentshow.
«Ну я точно», — добавил он с улыбкой.
Всерьез же певец рассказал, что не считает, будто популярность вообще может быть заслуженной или незаслуженной. По его мнению, популярность либо есть, либо нет, а позитивная она или негативная, скандальная или нет — другой вопрос.
В том же интервью Газманов рассказал, что раздражает родных привычками чавкать и бросать снятую одежду на пол, а кратчайшая история любви в его жизни случилась в школе — чувства прошли, когда девочка передала учителю письменное признание в любви.
«Закон должен быть равен для всех, неважно, популярны вы или нет, прокурор или дворник. Второй момент — наркотики поощрять нельзя. И третья позиция — силовые структуры должны быть честными абсолютно», — так певец прокомментировал произошедшее с журналистом Иваном Голуновым.
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Шоу-бизнес , Олег Газманов
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