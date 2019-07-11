«Родион…» Олег Газманов назвал незаслуженно популярных звезд

Олег Газманов и его сын Родион популярны незаслуженно. Об этом Газманов-старший сам заявил в эфире YouTube-шоу Насти Ивлеевой Agentshow

«Ну я точно», — добавил он с улыбкой.

Всерьез же певец рассказал, что не считает, будто популярность вообще может быть заслуженной или незаслуженной. По его мнению, популярность либо есть, либо нет, а позитивная она или негативная, скандальная или нет — другой вопрос.

В том же интервью Газманов рассказал, что раздражает родных привычками чавкать и бросать снятую одежду на пол, а кратчайшая история любви в его жизни случилась в школе — чувства прошли, когда девочка передала учителю письменное признание в любви.