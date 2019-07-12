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Объявившая о разводе Лолита уехала из России 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лолита Милявская рассказала в своем Instagram, что уехала восстанавливать силы в Болгарию, где избавилась от аллергии, которая «замучила в Москве».
«И всё-таки я деревенский житель)! Воздух! Покой! (…) Какое же Счастье, не текут глаза от аллергии, которая замучила в Москве!», — написала певица в своем аккаунте (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В видеозаписи, выложенной на странице, Лолита Милявская похвасталась, что у нее в Болгарии небольшой огород.
"У меня тут огурцы, помидоры. Огурцы уже можно есть! И перцы можно уже, а помидоры у меня еще зеленые… Очень вкусно, когда все свое", — заявила певица.
К комментариях к записи поклонники пожелали артистке хорошего отдыха и призвали не расстраиваться из-за расставания с мужем.
«Лолита я вас обожаю. Вы большой молодец. Привет время и найдете свою вторую половину», — уверена safiullinarushaniia.
«Хорошего Вам отдыха, милая Лолита! Нужно получать максимум удовольствия от каждого дня, каждой минуты. У Вас очень уютно на участке! Отдыхайте в удовольствие!» — пожелал igorikklassny.
По данным «Комсомольской правды», ранее Лолита Милявская объявила о расставании со своим мужем Дмитрием Ивановым, с которым прожила в браке девять лет. Однако позже певица передумала разводиться и намекнула на возможное примирение.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Болгария , Москва
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