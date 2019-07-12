Объявившая о разводе Лолита уехала из России

«И всё-таки я деревенский житель)! Воздух! Покой! (…) Какое же Счастье, не текут глаза от аллергии, которая замучила в Москве!», — написала певица в своем аккаунте (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В видеозаписи, выложенной на странице, Лолита Милявская похвасталась, что у нее в Болгарии небольшой огород.

"У меня тут огурцы, помидоры. Огурцы уже можно есть! И перцы можно уже, а помидоры у меня еще зеленые… Очень вкусно, когда все свое", — заявила певица.

К комментариях к записи поклонники пожелали артистке хорошего отдыха и призвали не расстраиваться из-за расставания с мужем.

«Лолита я вас обожаю. Вы большой молодец. Привет время и найдете свою вторую половину», — уверена safiullinarushaniia.

«Хорошего Вам отдыха, милая Лолита! Нужно получать максимум удовольствия от каждого дня, каждой минуты. У Вас очень уютно на участке! Отдыхайте в удовольствие!» — пожелал igorikklassny.