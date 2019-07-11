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Пригожин пострадал из-за критики провокации «Рустави 2» 

News.ru 23 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал провокационную выходку грузинского журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, обматерившего в прямом эфире президента РФ Владимира Путина.
Если такое хамство общественность «проглотит», буду очень расстроен и разочарован в людях, — написал он в своём Instagram.
Кроме того, продюсер назвал поведение журналиста не соответствующим нормам морали и этики.
Однако администраторы соцсети приняли решение удалить пост Пригожина с критикой «Рустави 2» без объяснения причин. Инцидент продюсер прокомментировал в Instagram Stories.
Демократия в действии, — с иронией заявил он, добавив, что по мнению администрации Instagram, Габуния может оскорблять людей, а он даже не может возмутиться.
В свою очередь российский певец Лев Лещенко также решил не молчать и высказать своё отношение к произошедшему на «Рустави 2». Он подчеркнул, что это грубость не только по отношению к президенту страны, а оскорбление всего российского народа.
Думаю, он сам до конца не понял, что совершил, что жить ему с этим клеймом еще долго, — сказал артист в беседе с «Вечерней Москвой».
Он также выразил уверенность, что Габуния решился на такое исключительно ради пиара.
7 июля грузинский журналист в своей авторской программе P. S на телеканале «Рустави 2» обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. При этом президент РФ Владимир Путин высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении Габунии, а также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии.
Ранее News.ru писал о том, что решение президента России вызвало бурную реакцию среди пользователей грузинского сегмента социальных сетей. Грузины высоко оценили поступок российского лидера, назвав его мудрым человеком и сильным политиком, учитывая скандальную выходку журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Михаил Саакашвили , Георгий Габуния , Мамука Бахтадзе , Владимир Путин , Иосиф Пригожин
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