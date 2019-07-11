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#марияшукшина Счастлива сообщить, что в день рождения моего папы, Василия Шукшина, мы приедем с театром "Русская песня" в Алтайский край и Сибирь, и покажем наш спектакль "Калина красная": 24 июля — Барнаул, 25 июля — Новокузнецк, 26 июля — Прокопьевск, 27 июля — Кемерово. До встречи, дорогие, милые люди! Мой папа вас так любил! P. S: отдельное Спасибо уфимскому тв, журналистам и редакторам, которые не вырезали этот мой "крик души" и дали в эфир! Вот, у кого стоит поучиться нашим ФЕДЕРАЛЬНЫМ каналам! #калинакрасная #спектакль #театр #театрбабкиной #сергейниконенко #надеждабабкина #андреймерзликин @teatrrusskaia @rpfolk #душа #красота #россия #уфа #алтай #шукшин #люди #любовь #радость #творчество #мысли #tv #грязь #что #есть #счастье #мирвсем
«Глоток свежего воздуха «Калина красная». А люди прямо изголодались, потому что очень много черноты, грязи, насилие такое идет. От вас как раз идет. С телевидения. Извините, но это так. Понимаете, какая история. Прямо такое мракобесие и люди задыхаются», — заявила она.
«Счастлива сообщить, что в день рождения моего папы, Василия Шукшина, мы приедем с театром «Русская песня» в Алтайский край и Сибирь, и покажем наш спектакль «Калина красная»: 24 июля — Барнаул, 25 июля — Новокузнецк, 26 июля — Прокопьевск, 27 июля — Кемерово. До встречи, дорогие, милые люди! Мой папа вас так любил!» — сказала актриса.