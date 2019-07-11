Мария Шукшина обвинила телевидение в черноте, грязи и мракобесии

На кадрах появившейся в Instagram на страничке Марии Шукшиной видеозаписи заслуженная артистка России рассказывала о своем спектакле и заявила:

«Глоток свежего воздуха «Калина красная». А люди прямо изголодались, потому что очень много черноты, грязи, насилие такое идет. От вас как раз идет. С телевидения. Извините, но это так. Понимаете, какая история. Прямо такое мракобесие и люди задыхаются», — заявила она.

Ниже она анонсировала спектакль «Калина красная», который будет показан на Алтае и в Сибири.

«Счастлива сообщить, что в день рождения моего папы, Василия Шукшина, мы приедем с театром «Русская песня» в Алтайский край и Сибирь, и покажем наш спектакль «Калина красная»: 24 июля — Барнаул, 25 июля — Новокузнецк, 26 июля — Прокопьевск, 27 июля — Кемерово. До встречи, дорогие, милые люди! Мой папа вас так любил!» — сказала актриса.

Напомним, что ранее Мария Шукшина часто нелестно высказывалась о программах на телевидении, где обсуждают личную жизнь знаменитостей. Она даже предлагала запретить такие программы и подписывала петицию.