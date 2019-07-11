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Мария Шукшина обвинила телевидение в черноте, грязи и мракобесии 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Такое признание она сделала во время разговора с уфимскими журналистами. Звезда поблагодарила башкирских акул пера, а также их редакторов, что ее слова не вырезали из эфира. Она отметила, что федеральным каналам стоит поучиться у коллег из регионов.
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#марияшукшина Счастлива сообщить, что в день рождения моего папы, Василия Шукшина, мы приедем с театром "Русская песня" в Алтайский край и Сибирь, и покажем наш спектакль "Калина красная": 24 июля — Барнаул, 25 июля — Новокузнецк, 26 июля — Прокопьевск, 27 июля — Кемерово. До встречи, дорогие, милые люди! Мой папа вас так любил! P. S: отдельное Спасибо уфимскому тв, журналистам и редакторам, которые не вырезали этот мой "крик души" и дали в эфир! Вот, у кого стоит поучиться нашим ФЕДЕРАЛЬНЫМ каналам! #калинакрасная #спектакль #театр #театрбабкиной #сергейниконенко #надеждабабкина #андреймерзликин @teatrrusskaia @rpfolk #душа #красота #россия #уфа #алтай #шукшин #люди #любовь #радость #творчество #мысли #tv #грязь #что #есть #счастье #мирвсем

Публикация от  ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria)

На кадрах появившейся в Instagram на страничке Марии Шукшиной видеозаписи заслуженная артистка России рассказывала о своем спектакле и заявила:
«Глоток свежего воздуха «Калина красная». А люди прямо изголодались, потому что очень много черноты, грязи, насилие такое идет. От вас как раз идет. С телевидения. Извините, но это так. Понимаете, какая история. Прямо такое мракобесие и люди задыхаются», — заявила она.
Ниже она анонсировала спектакль «Калина красная», который будет показан на Алтае и в Сибири.
«Счастлива сообщить, что в день рождения моего папы, Василия Шукшина, мы приедем с театром «Русская песня» в Алтайский край и Сибирь, и покажем наш спектакль «Калина красная»: 24 июля — Барнаул, 25 июля — Новокузнецк, 26 июля — Прокопьевск, 27 июля — Кемерово. До встречи, дорогие, милые люди! Мой папа вас так любил!» — сказала актриса.
Напомним, что ранее Мария Шукшина часто нелестно высказывалась о программах на телевидении, где обсуждают личную жизнь знаменитостей. Она даже предлагала запретить такие программы и подписывала петицию.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Василий Шукшин
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