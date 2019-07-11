Режиссеру фильма об Украине начали угрожать

В интервью Игорь Лопатенок подчеркнул, что говорить о большой политике очень сложно. Он признал, что и он, и оскароносный режиссер Оливер Стоун понимали, что им придется оперировать геополитическим инструментами и иметь дело с силами, которым они подчиняются.

«А они обычно идут на что-то, имея за плечами большую экономическую поддержку. То есть это богатые люди, у которых есть спонсоры, у которых есть покровители», — добавил Лопатенок.

Режиссер отметил, что в фильме названы имена этих людей и, разумеется, они будут разозлены. Но в любом случае об их действиях надо говорить.

«Естественно, на Украине меня обвиняют во всех смертных грехах и желают гореть в аду. Я получил первые угрозы в первую же ночь, когда мы релизнули трейлер. Я отношусь к этому всегда очень спокойно. Это люди, которые неспособны ничего сделать. Они могут только сидя на диване стучать по клавиатуре. Сила на стороне правды. Она все равно найдет свою дорогу к зрителю», — подчеркнул документалист.

Напомним, премьера фильма «В борьбе за Украину» состоится на Украине 13 июля в 21:00 на телеканале «112. Украина».

В России документальную ленту покажет телеканал «Россия — 1» 19 июля в 21:00.