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Режиссеру фильма об Украине начали угрожать 

360tv.ru 1 час назад
Режиссер Игорь Лопатенок, вместе с Оливером Стоуном снявший документальный фильм «В борьбе за Украину», в интервью «360» рассказал об угрозах, поступивших в его адрес после появления трейлера картины.
В интервью Игорь Лопатенок подчеркнул, что говорить о большой политике очень сложно. Он признал, что и он, и оскароносный режиссер Оливер Стоун понимали, что им придется оперировать геополитическим инструментами и иметь дело с силами, которым они подчиняются.
«А они обычно идут на что-то, имея за плечами большую экономическую поддержку. То есть это богатые люди, у которых есть спонсоры, у которых есть покровители», — добавил Лопатенок.
Режиссер отметил, что в фильме названы имена этих людей и, разумеется, они будут разозлены. Но в любом случае об их действиях надо говорить.
«Естественно, на Украине меня обвиняют во всех смертных грехах и желают гореть в аду. Я получил первые угрозы в первую же ночь, когда мы релизнули трейлер. Я отношусь к этому всегда очень спокойно. Это люди, которые неспособны ничего сделать. Они могут только сидя на диване стучать по клавиатуре. Сила на стороне правды. Она все равно найдет свою дорогу к зрителю», — подчеркнул документалист.
Напомним, премьера фильма «В борьбе за Украину» состоится на Украине 13 июля в 21:00 на телеканале «112. Украина».
В России документальную ленту покажет телеканал «Россия — 1» 19 июля в 21:00.
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Шоу-бизнес , Видео , Игорь Лопатенок , Оливер Стоун
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