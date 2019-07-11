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Лещенко и Пригожин отреагировали на выходку грузинского журналиста 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали инцидент на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого нецензурно выругался в адрес Владимира Путина.
"Думаю, он сам до конца не понял, что совершил, что жить ему с этим клеймом еще долго. Это ведь грубость по отношению ко всему нашему народу, к нашей стране, а не просто к президенту. Да и, к тому же, как можно оскорблять человека, неважно, президента или нет, таким вот образом? Это отвратительный поступок, причем только ради пиара", — заявил Лещенко "Вечерней Москве".
Также певец сообщил, что в ближайшее время не планирует выступать в Грузии, так как не готов выслушивать русофобские высказывания. При этом он заверил, что не испытывает неприязни к грузинскому народу.
В свою очередь, Пригожин обвинил Габунию в "вопиющем невежестве", а также выразил мнение, что поведение журналиста не соответствует нормам морали и этики.
"Если такое хамство общественность "проглотит", буду очень расстроен и разочарован в людях". — написал продюсер в своем Instagram.
Позднее соцсеть удалила пост Пригожина, часть сообщения продюсер разместил в Instagram Stories.
"Демократия в действии", — прокомментировал он решение администрации Instagram.
Инцидент на "Рустави 2"
Ранее журналист "Рустави 2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S. " с ругани в адрес Путина и его родителей. Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.
Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики, в свою очередь, расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами. Однако телеканал отказался увольнять ведущего, лишь отправив его в отпуск на два месяца.
Сам Владимир Путин, комментируя предложение возбудить в России против Габунии уголовное дело, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
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Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Георгий Габуния , Владимир Путин , Иосиф Пригожин , МИД , Вечерняя Москва
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