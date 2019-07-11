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Тайный миллионер Макаревич оправдался за оскорбление россиян 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Андрей Макаревич знает, откуда у русских привычка гадить, но не знает, откуда столь болезненное самолюбие. Об этом он сам рассказал в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».
В 2015 году лидер «Машины времени» заявил, что русские, как и все кочевники, привыкли гадить, потому что не сидят на месте. Музыкант предположил, что русские приобрели эту черту во времена татаро-монгольского ига.
Вчера Макаревич стал очередным героем «Осторожно, Собчак!». Ведущая шоу Ксения Собчак напомнила артисту о его словах четырехлетней давности.
Макаревич объяснил, что выразился тогда недостаточно точно. Он подразумевал, что русские «во многом унаследовали и от Орды, и от Азии скверную черту мусорить там, где живут».
«Я имел в виду вот что: в нас очень много намешано», — подчеркнул он, отметив при этом, что откуда у русских столь болезненное самолюбие, он не знает.
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Макаревич , Ксения Собчак
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