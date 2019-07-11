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Макаревич оправдался за оскорбление россиян 

News.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич, известный своими антироссийскими заявлениями, попытался оправдаться за то, что назвал русских людей кочевниками, привыкшими «гадить, потому что они не сидят на местах».
В ходе беседы с телеведущей и экс-кандидатом в президенты России Ксенией Собчак музыкант объяснил, что скандальное высказывание было воспринято СМИ неправильно.
Я имел в виду вот что: в нас очень много намешано. И от Орды, и от Азии, — пояснил Макаревич, добавив, что все русские, включая его самого, к сожалению, унаследовали скверную черту — мусорить.
При этом Собчак спросила у артиста, жалеет ли он о сказанном, однако Макаревич на прямой вопрос не ответил, а лишь оправдался за скандальную речь. Он подчеркнул, что россияне зря обиделись на это его высказывание, а также удивился «болезненному самолюбию» соотечественников.
Ранее News.ru писал о том, что лидер «Машины времени» Андрей Макаревич стал новым героем передачи «Осторожно, Собчак». Музыкант откровенно рассказал Ксении Собчак о своих гонорарах. Заработанные денежные средства делятся поровну между участниками группы. Однако Макаревич признался, что это не помешало ему стать миллионером.
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Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Ксения Собчак
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