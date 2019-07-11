У Алибасова объяснили переписку о фальшивом отравлении

Ранее в программе «На самом деле» на «Первом канале» показали скриншоты переписки, в которой якобы идет речь об Алибасове.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок и печень? Офис и кота я беру на себя», — сказано в одном из сообщений.

В программе утверждали, что переписка велась между помощником продюсера Сергеем Моцарем и лечащим врачом за месяц до госпитализации Алибасова.

«Мы не знаем, откуда взялась данная переписка и о каком лечащем враче идет речь. Также мы не признаем какую-то переписку доказательством», — заявил Горжанкин.

PR-директор подчеркнул, что у Алибасова есть официальные документы клиник, подтверждающие диагноз. По словам Горжанкина, врач Алибасова из НИИ Склифосовского также «опроверг какие-либо переписки».

Горжанкин предположил, что с помощью слухов об инсценировке «Первый канал» решил «отыграться»: первое интервью с Алибасовым после инцидента вышло на конкуренте «Первого», канале «Россия-1».

В начале июня 72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.