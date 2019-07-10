«Сватала ее бандюкам»: стало известно об отношениях Аллегровой с дочерью

Популярная артистка Ирина Аллегрова долгое время пыталась устроить судьбу дочери Лалы, в том числе выдать ее замуж и помочь сделать ей карьеру певицы. Об этом «Экспресс-газете» заявила знакомая Аллегровой Олеся Андрющенко.

По ее словам, с Ириной Аллегровой их познакомил в начале 90-х годов приятель ее отца тренера футбольной команды «Ростсельмаш» Александра Андрющенко, однако в основном она поддерживала отношения с дочерью певицы Лалой.

«Она (Ирина Аллегрова. — Прим. ред.) вообще не знала, как Лалу куда-нибудь приткнуть, как за кого-нибудь ее выдать замуж. (…)

Однажды во время поездки на теплоходе Аллегрова безуспешно пыталась сосватать ее каким-то бандюкам. Я слышала, как она одного из них спрашивала: «Ну что, вы моей Лалой не заинтересовались? Ничего у вас с ней не будет?» А он ей в ответ: «Нет, не будет. Мне она не нужна»», — рассказала изданию Олеся Андрющенко.

По ее словам, дочь Аллегровой в итоге вышла замуж, однако ее муж не очень хорошо зарабатывал и «фактически Ира их содержала».

«Сама же Лалка никогда толком не работала. В свое время Аллегрова пыталась сделать из нее певицу. (…) На этой почве Ира даже поругалась с Игорем Николаевым. Она хотела, чтобы он дал Лале какую-нибудь свою песню. А Николаев послушал ее и сказал, что она полное безголосье», — отметила Андрющенко.

Ранее Ирина Аллегрова рассказала изданию «СтарХит», что, несмотря на то, что дочь много лет работает у нее концертным директором, вне работы они редко пересекаются.