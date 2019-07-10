«Несмотря на рак»: Олейников снимался в «Городке» до самого конца

Илья Олейников приходил на съемки знаменитой юмористической программы «Городок», которую создал вместе с Юрием Стояновым , даже будучи тяжело болен. В последних выпусках его озвучивал другой актер, так как из-за последней стадии рака у Олейникова пропал голос, пишет «СтарХит».

По данным издания, оглушительная слава пришла к артисту после того, как они с Юрием Стояновым приняли решение создать собственный авторский проект под названием «Кергуду». Уже со второго выпуска шоу переименовали в «Городок».

Однако с середины 2000-х годов Илья Олейников начал чувствовать постоянное недомогание, а затем стал жаловаться на кашель, списывая это на злоупотребление сигаретами. Как только у юмориста начались проблемы с голосом, он обратился к фониатрам, а на завершающей стадии обследования сделал томографию легких. В июле 2012 года врачи поставили страшный диагноз — рак легких четвертой стадии с метастазами. Опухоль Олейникова была неоперабельной, лечение не помогало, актеру становилось сложнее говорить, и в последних выпусках «Городка» его озвучивал Геннадий Богачев , отмечается в статье.

«У него голос стал постепенно тухнуть, и когда сделали томографию, стало понятно, что опухоль пережимает нерв со связками. Его лечили химиотерапией и лучевой терапией. У него кружилась голова, его тошнило, но он не сорвал ни одного съемочного дня», — приводит издание слова Юрия Стоянова, сказанные в программе «Судьба человека».

По данным «СтарХит», прямо со съемочной площадки «Городска» Илью Олейникова увезла скорая, врачи погрузили его в медикаментозный сон, чтобы ослабленный организм восстановился, но артист не проснулся. Стоянов отказался продолжать съемки с кем-то другим, закрыв программу за несколько месяцев до ее 20-летия.