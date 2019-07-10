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«Несмотря на рак»: Олейников снимался в «Городке» до самого конца 

Рамблер 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Илья Олейников приходил на съемки знаменитой юмористической программы «Городок», которую создал вместе с Юрием Стояновым, даже будучи тяжело болен. В последних выпусках его озвучивал другой актер, так как из-за последней стадии рака у Олейникова пропал голос, пишет «СтарХит».
По данным издания, оглушительная слава пришла к артисту после того, как они с Юрием Стояновым приняли решение создать собственный авторский проект под названием «Кергуду». Уже со второго выпуска шоу переименовали в «Городок».
Однако с середины 2000-х годов Илья Олейников начал чувствовать постоянное недомогание, а затем стал жаловаться на кашель, списывая это на злоупотребление сигаретами. Как только у юмориста начались проблемы с голосом, он обратился к фониатрам, а на завершающей стадии обследования сделал томографию легких. В июле 2012 года врачи поставили страшный диагноз — рак легких четвертой стадии с метастазами. Опухоль Олейникова была неоперабельной, лечение не помогало, актеру становилось сложнее говорить, и в последних выпусках «Городка» его озвучивал Геннадий Богачев, отмечается в статье.
«У него голос стал постепенно тухнуть, и когда сделали томографию, стало понятно, что опухоль пережимает нерв со связками. Его лечили химиотерапией и лучевой терапией. У него кружилась голова, его тошнило, но он не сорвал ни одного съемочного дня», — приводит издание слова Юрия Стоянова, сказанные в программе «Судьба человека».
По данным «СтарХит», прямо со съемочной площадки «Городска» Илью Олейникова увезла скорая, врачи погрузили его в медикаментозный сон, чтобы ослабленный организм восстановился, но артист не проснулся. Стоянов отказался продолжать съемки с кем-то другим, закрыв программу за несколько месяцев до ее 20-летия.
При этом в интервью «Комсомольской правде» Юрий Стоянов отметил, что «Городок» «до сих пор жив», несмотря на смерть его основателя и закрытие программы. Эти короткие истории «находят созвучие в сегодняшнем дне», подчеркнул артист.
Комментарии
Шоу-бизнес , Геннадий Богачев , Юрий Стоянов , Илья Олейников , StarHit , Комсомольская правда
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