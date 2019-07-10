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«Сколько мне еще осталось»: Хлебникова рассказала о болезни 

Рамблер 26 минут назад
Фото: Instagram
Певица Марина Хлебникова, которую ранее заподозрили в пристрастии к алкоголю, рассказала «Каравану историй», что серьезно больна. По словам артистки, подкосила ее и смерть бывшего мужа, который был ей очень дорог.
Хлебниковой подчеркнула в интервью изданию, когда читает о себе «небылицы в Интернете, что пьет безбожно или сделала неудачную пластику», то «становится до колик смешно».
«Все шло бы своим чередом, если б не моя внезапная болезнь. Она свалилась как снег на голову, сбила с ног. Подробностей не ждите — ненавижу, когда жалеют. Когда совсем хреново, надо смеяться — говорят, это помогает. Ошибка стоматолога… А мой лечащий врач мог бы рассказать, сколько операций я перенесла и сколько на мне швов. Пускай пишут, что хотят, оправдываться не собираюсь», — заявила певица.
По ее словам, именно из-за болезни она на время перестала выступать и «были только дом и бесконечные больницы». Артистка также рассказала, что серьезным испытанием для нее стала и смерть любимого человека, но она не сдается.
«Горе это не слом, а стимул идти дальше. Ну а вес наберется потихоньку. Мне есть ради кого и ради чего жить. (…) В компьютере появилась папка «Возрождение», там мои новые песни. Уже есть команда, бренд — «музыканты-звезды». (…) А дальше видно будет. Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно — как», — подчеркнула она.
Ранее, по данным «Комсомольской правды», знакомые певицы заявили, что Марину Хлебникову часто «видят подшофе». В частности, певец Шура отметил, что «надо сбрасываться на лечение» и что у него «были мысли за шкирку отвести Марину Хлебникову к своему наркологу».
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Шоу-бизнес , Марина Хлебникова
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