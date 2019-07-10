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Стоянов раскрыл секрет феноменального похудения 

Рамблер 1 час назад
Фото: russia.tv
Один из основателей юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов рассказал, что ему пришлось похудеть ради нового шоу под названием «100янов». При этом актер не стал садиться на диету, а сбрасывал вес при помощи бассейна и кардиотренажеров, пишет «Комсомольская правда».
«В прошлом году для своего нового шоу «100янов» я похудел на 22 килограмма. Но это было несложно — я же бывший спортсмен (мастер спорта по фехтованию. — Прим. ред.). Никакие звездные диеты не понадобились. Только спорт и самоограничение. Бассейн и кардиотренажеры», — рассказал Стоянов в интервью газете.
По словам юмориста, у него много творческих планов, в том числе активные съемки в кино и участие в спектаклях МХТ им. Чехова.
«Впереди у меня съемки в двух полнометражных картинах и трех сериалах. Есть предложения в театре. К сожалению, руководство МХТ им. Чехова сделало ставку на артистов труппы, а я приглашенный актер, поэтому в этом театре новые роли мне не светят. Но я продолжу играть в двух спектаклях — „Женитьба“ и „Игра в „Городки““, — рассказал Юрий Стоянов.
Ранее актер рассказал, что юмористический проект "100янов" будет выходить еженедельно на "России 1". По словам Стоянова, которые привело ТАСС, "восемь программ уже снято, всего планируется выпуск 40 программ в год".
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Шоу-бизнес , Юрий Стоянов , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
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