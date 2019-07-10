Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах

Лидер группы «Машина времени» согласился считать себя миллионером.

В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион. Музыкант не уточнил, в какой валюте у него хранятся деньги, однако можно предположить, что речь не велась о рублях.

Ксения Собчак еще раз поинтересовалась, может ли артист считать себя миллионером, на что Макаревич ответил положительно.

Лидер «Машины времени» рассказал, что гонорары за концерты распределяются поровну между участниками коллектива. Приглашенные музыканты получают меньше.

Также Макаревич признался, что не считает гонорары, поскольку этим занимается бухгалтер. По словам музыканта, его «тошнит от цифр».

При этом Макаревич отказался считать «Машину времени» одним из самых успешных рок-коллективов. По его словам, они «далеко не самая зарабатывающая группа» и им далеко до «Ленинграда».

В ходе интервью музыкант заявил, что не выступает на свадьбах, днях рождения и других семейных праздниках. Исключения делаются только для друзей, и такие концерты проходят бесплатно.