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Андрей Макаревич признался, что является миллионером 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
В рамках Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» его звездная ведущая пришла в гости к Андрею Макаревичу. Визит светская львица приурочила к 50-летию группы «Машина времени». Она подчеркнула, что коллектив является одним из самых успешных рок-проектов в России. Впрочем, Макаревич скромнее оценил нынешнюю музыкальную востребованность.
«Мы далеко не самая зарабатывающая группа, мы не «Ленинград», — сказал артист.
Андрей Макаревич признался, что гонорары делятся поровну между участниками их рок-бэнда. Приглашенные музыканты на отдельные выступления команды зарабатывают меньше.
Ксения Собчак попыталась надавить, чтобы выяснить точные гонорары звезд. Макаревич уклончиво ответил, что не считает гонорары, так как этим занимается бухгалтер.
«Меня тошнит от цифр! Я рад, что не должен этим заниматься!» — сказал певец.
Все же Собчак выудила из солиста «Машины времени» признание о состоянии его банковского счета.
«Ну, миллион, наверное, есть», — согласился Андрей Макаревич.
Ксения Собчак еще раз подчеркнула для верности, что артист может считать себя миллионером, на что тот скромно согласился. Судя по упоминанию в разговоре путешествий и количеств выступлений группы в течение года, речь явно идет не о рублях.
При этом певец заявил, что принципиально не зарабатывает на всякого рода «семейных» выступлениях. «Машина времени» избегает свадеб, корпоративов и дней рождений. Исключения делаются только для близких друзей и то в качестве подарка.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Ксения Собчак
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