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«Умная и классная»: Хмельницкая объяснила дружбу с возлюбленной Кеосаяна 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Instagram
Актриса Алена Хмельницкая на своей странице в Instagram отметила, что ей удалось наладить хорошие отношения с новой избранницей отца ее детей, режиссера Тиграна Кеосаяна, так как Маргарита Симоньян «классная».
В своем сторис в соцсети актриса выложила ответы на вопросы поклонников, касающиеся ее творчества и личной жизни. Так, Хмельницкую спросили о взаимоотношениях с Маргаритой Симоньян.
«Как вам удается прекрасно общаться с женой Тиграна Кеосаяна?!» — поинтересовались фанаты.
«Легко! Она умная и классная», — объяснила Алена Хмельницкая.
По данным teleprogramma.pro, Алена Хмельницкая родила от Тиграна Кеосаяна двух дочерей: старшей в сентябре исполнится 25 лет, а младшей — девять лет. Еще в июне экс-супруг актрисы в компании своей нынешней избранницы Маргариты Симоньян побывал в гостях у Алены, поздравив младшую дочь с днем рождения и подарив бывшей жене букет цветов.
Шоу-бизнес , Алена Хмельницкая , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян
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