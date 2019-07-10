«Умная и классная»: Хмельницкая объяснила дружбу с возлюбленной Кеосаяна

В своем сторис в соцсети актриса выложила ответы на вопросы поклонников, касающиеся ее творчества и личной жизни. Так, Хмельницкую спросили о взаимоотношениях с Маргаритой Симоньян.

«Как вам удается прекрасно общаться с женой Тиграна Кеосаяна?!» — поинтересовались фанаты.

«Легко! Она умная и классная», — объяснила Алена Хмельницкая.