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Звезда «Дома-2» выставила Малахову ценник на участие в «Прямом эфире» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертишный) ждет предложения о съемках от Андрея Малахова, сообщает сайт kp.ru.
Абрикосов в шутку сказал, что готов приехать к Малахову за миллион рублей. Так он отреагировал на сообщение СМИ о том, что он якобы разводит коров.
"Что предосудительного в разведении крупного рогатого скота? Если прикинуть, то бизнес действительно выгодный получается — молоко, сливки, сметана, творог! В общем, не дают мне спокойно выращивать кабачки. Придется переквалифицироваться в скотовода", — посмеялся он.
Ранее Малахов призвал Зеленского спасти журналистов после отмены телемоста.
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