Звезда «Дома-2» выставила Малахову ценник на участие в «Прямом эфире»

Абрикосов в шутку сказал, что готов приехать к Малахову за миллион рублей. Так он отреагировал на сообщение СМИ о том, что он якобы разводит коров.

"Что предосудительного в разведении крупного рогатого скота? Если прикинуть, то бизнес действительно выгодный получается — молоко, сливки, сметана, творог! В общем, не дают мне спокойно выращивать кабачки. Придется переквалифицироваться в скотовода", — посмеялся он.

Ранее Малахов призвал Зеленского спасти журналистов после отмены телемоста.