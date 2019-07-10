Экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертишный) ждет предложения о съемках от Андрея Малахова, сообщает сайт kp.ru.
Абрикосов в шутку сказал, что готов приехать к Малахову за миллион рублей. Так он отреагировал на сообщение СМИ о том, что он якобы разводит коров.
"Что предосудительного в разведении крупного рогатого скота? Если прикинуть, то бизнес действительно выгодный получается — молоко, сливки, сметана, творог! В общем, не дают мне спокойно выращивать кабачки. Придется переквалифицироваться в скотовода", — посмеялся он.
Ранее Малахов призвал Зеленского спасти журналистов после отмены телемоста.