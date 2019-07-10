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Бузова в шелковой пижаме продемонстрировала «располневшую» фигуру 

Teleprogramma.pro 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Ольга Бузова не скрывает, что любит достигать новых вершин. Ей удалось сделать то, что удается не каждому. Она не только бессменная ведущая «Дома-2», но и весьма успешная певица со своей аудиторией. Девушка зарабатывает миллионы рублей благодаря выступлениям и своему бизнесу. При этом Ольга всегда старается вести себя открыто и не боится показаться смешной.
Несколько недель назад она провела выходные на футбольном поле. Звезда стала частью испанского футбольного клуба «Барселона» и попробовала жить в ритме футболистов. А на днях стало известно, что Бузова примет участие в съемках нового сезона легендарной программы «Форт Боярд». Она не стала скрывать, что испытывает страх, но ей хочется его преодолеть. Утром 10 июля девушка оказалась на побережье Франции. В отеле с видом на Атлантический океан она выпила чашечку кофе перед поездкой на съемочную площадку. В соцсети Ольга опубликовала фото, на котором запечатлена в шелковой пижаме, состоящей из майки и шорт. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости.
«Впереди меня ждёт увлекательное путешествие на остров, где состоится игра в Форт Боярд. Делаю вид, что сохраняю спокойствие, но на самом деле, жутко нервничаю», — поделилась телеведущая.
Поклонники неожиданно заметили в ответ, что она поправилась. По мнению фанатов, бедра у девушки стали шире. Одни решили, что Бузова набрала пару лишних килограммов, а другие уверены, что во всем виноват неудачный ракурс. «Мне кажется или ты поправилась от всех этих поездок?», «Лицо опухшее какое-то», «Поправилась что ли или сфоткано так?», «Вот блин, как неудачное фото может прибавить вес, хотя мы все знаем, что Ольга худышка та ещё», «Потолстела чуток», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что раньше Ольга считала, что у нее идеальная фигура, но не так давно на призналась, что после развода с Дмитрием Тарасовым задумывалась о пластике груди. Впрочем, позже от этой идеи звезда отказалась.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова
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