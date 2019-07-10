Собчак поселится в новом доме без Богомолова

В новом доме, строительство которого сейчас ведется, известная телеведущая Ксения Собчак намерена жить только со своим сыном. Места для режиссера Константина Богомолова , считающегося ее официальным бойфрендом, там пока нет, со ссылкой на представителей строительной компании сообщает «Комсомольская правда».

«Она сказала, что будет жить одна, но время от времени к ней будут заезжать в гости друзья, поэтому дом будет большой.

Фундамент сейчас заливают. Это будет особняк из финской северной сосны. Ксения Анатольевна станет хозяйкой дома площадью 1000 квадратных метров», — рассказал изданию строитель особняка Собчак.

По его словам, в доме будет цокольный этаж и большой бассейн.

«Ксения планировала двухэтажный дом, но, когда мы приехали к ней на участок, поняли, что особняк в два этажа там не построишь, не сделав цокольную надстройку. Поэтому дом у нас с учетом цокольного этажа получается трехэтажным», — пояснил он.

По мнению дизайнера интерьеров Ирины Лукьяновой, которое приводит газета, «в среднем дом, как у Собчак, обходится покупателю в 40 миллионов рублей».

«У домов из финской сосны высокая теплоизоляция: в жару там будет прохладно, а в холод — тепло. (…) Почему Ксения выбрала деревянный дом? Потому что это сейчас модно. Весь мир смотрит в сторону экологичности. Начиная с продуктов питания и заканчивая натуральными материалами в одежде и строительных материалах. Многие знаменитости живут в подобных домах из финской сосны. (…) И у подруги Собчак Ольги Слуцкер такой же дом. Так что не удивлюсь, если Ксения последовала советам своих друзей, побывав у них в гостях», — уверена дизайнер.