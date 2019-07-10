Собчак поселится в новом доме без Богомолова 

В новом доме, строительство которого сейчас ведется, известная телеведущая Ксения Собчак намерена жить только со своим сыном. Места для режиссера Константина Богомолова, считающегося ее официальным бойфрендом, там пока нет, со ссылкой на представителей строительной компании сообщает «Комсомольская правда».
«Она сказала, что будет жить одна, но время от времени к ней будут заезжать в гости друзья, поэтому дом будет большой.
Фундамент сейчас заливают. Это будет особняк из финской северной сосны. Ксения Анатольевна станет хозяйкой дома площадью 1000 квадратных метров», — рассказал изданию строитель особняка Собчак.
По его словам, в доме будет цокольный этаж и большой бассейн.
«Ксения планировала двухэтажный дом, но, когда мы приехали к ней на участок, поняли, что особняк в два этажа там не построишь, не сделав цокольную надстройку. Поэтому дом у нас с учетом цокольного этажа получается трехэтажным», — пояснил он.
По мнению дизайнера интерьеров Ирины Лукьяновой, которое приводит газета, «в среднем дом, как у Собчак, обходится покупателю в 40 миллионов рублей».
«У домов из финской сосны высокая теплоизоляция: в жару там будет прохладно, а в холод — тепло. (…) Почему Ксения выбрала деревянный дом? Потому что это сейчас модно. Весь мир смотрит в сторону экологичности. Начиная с продуктов питания и заканчивая натуральными материалами в одежде и строительных материалах. Многие знаменитости живут в подобных домах из финской сосны. (…) И у подруги Собчак Ольги Слуцкер такой же дом. Так что не удивлюсь, если Ксения последовала советам своих друзей, побывав у них в гостях», — уверена дизайнер.
Ранее Ксения Собчак в своем Telegram-канале резко ответила критикам, которым не понравилось фото ее сына Платона, снятого обнаженным на пляже. Она призвала тех, кто увидел в снимке «радость педофилов», следить за своими детьми.