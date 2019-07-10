«Моложе и красивее»: Собчак сравнили с новой подругой Виторгана 

Блогер Лена Миро попросила своих читателей выбрать, кто красивее — журналистка, мать ребенка Максима Виторгана Ксения Собчак или новая подруга актера Нино Нинидзе. Опрос опубликован в Telegram-канале Миро.
Ранее СМИ сообщили, что 46-летний Виторган и его 27-летняя коллега Нино Нинидзе вместе появились на спектакле «Нод» на ВДНХ, держась за руки.
Миро написала, что сравнение Собчак и Нинидзе «явно не в пользу последней».
«Предполагаю, что самое больное — это сравнение внешности», — отметила блогер (орфография и пунктуацию автора здесь и далее сохранены).
За Нинидзе проголосовали 94 процента участников опроса Миро, а за Собчак — шесть процентов. Всего в опросе поучаствовали около 7 500 человек.
Лена Миро предположила, что теперь «по всем ангажированным Собчак каналам понесётся <…> унижение Нино».
«Будут обзывать страшной, выискивать неудачные фотографии и так далее», — заявила она.
В своем «Живом Журнале» Лена Миро заявила, что в паре с Собчак Виторган был ведомым, а журналистка «рулила». Из-за этого, по мнению блогера, их отношения и разладились. Миро считает, что в паре с Нинидзе все может быть наоборот.
Блогер отметила, что эта девушка — дочь советской и грузинской актрисы Ии Нинидзе, а Виторган — сын советского актера Эммануила Виторгана. По ее мнению, дети актеров получили похожее воспитание, имеют одинаковые интересы и морально-нравственные ориентиры.
«Намного моложе Собчак. Намного красивее. Скорее ведомая, чем ведущая», — написала Миро о Нинидзе.
Виторган женился на Собчак в феврале 2013-го, в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Позже супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу. Собчак заявила, что они с Богомоловым «не скрываются, но и не афишируют отношения».