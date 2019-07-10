Хулио Иглесиасу присудили 43-летнего сына

Спор об отцовстве продолжался три десятилетия. Решение суда еще может быть обжаловано. Отмечается, что Иглесиас отказывался делать генетические тесты и отрицал родственную связь с мужчиной.

В 2017 году Сантос заявил, что результаты ДНК-теста подтверждают его версию, и пообещал доказать это в суде.

Ксавьер Санчез-Сантос родился в 1976 году. Его мать — португальская танцовщица Мариа Эдите Сантос.