Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хулио Иглесиасу присудили 43-летнего сына 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из судов Мадрида, Испания, постановил, что певец Хулио Иглесиас — отец 43-летнего Ксавьера Санчеза-Сантоса. Об этом сообщает Reuters в среду, 10 июля.
Спор об отцовстве продолжался три десятилетия. Решение суда еще может быть обжаловано. Отмечается, что Иглесиас отказывался делать генетические тесты и отрицал родственную связь с мужчиной.
В 2017 году Сантос заявил, что результаты ДНК-теста подтверждают его версию, и пообещал доказать это в суде.
Ксавьер Санчез-Сантос родился в 1976 году. Его мать — португальская танцовщица Мариа Эдите Сантос.
Помимо Ксавьера Санчеза-Сантоса, у 75-летнего Хулио Иглесиаса восемь детей. Трое появились в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер, еще двоих родила модель голландского происхождения Миранда Рейнсбургер. За свою карьеру Иглесиас продал более 300 миллионов пластинок на 14 языках, благодаря чему стал самым успешным испаноязычным исполнителем.
Последние новости
России пообещали авианосец за 200 миллиардов рублей Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Комментарии
Шоу-бизнес , Исабель Прейслер , Хулио Иглесиас , Испания , Мадрид
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла «последняя дива итальянского кино»
Оттепель? Грузинские депутаты едут в Москву
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь1
Зеленский сделал Чернобыль открытой зоной4
Меркель снова затрясло73
Видео
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
02:59
Пригожин разочаровался в Зеленском
Общество
01:34
«Иди, гуляй!»: Зеленский выгнал чиновника с совещания
В мире Украина
00:33
Украина обвинила Россию в провокации
Армия Конфликты
03:27
Посол Британии в США ушел в отставку
В мире
03:37
Пугачеву преследует «маньяк»
Шоу-бизнес
00:21
В московском метро произошел сбой
Происшествия Новости Москвы
00:33
Власти ФРГ рассказали о состоянии здоровья Меркель
В мире
00:31
Меркель снова затрясло
В мире
00:50
«Гори в аду»: в России ответили немецкому журналисту
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение