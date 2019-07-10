Хулио Иглесиасу присудили 43-летнего сына 

Один из судов Мадрида, Испания, постановил, что певец Хулио Иглесиас — отец 43-летнего Ксавьера Санчеза-Сантоса. Об этом сообщает Reuters в среду, 10 июля.
Спор об отцовстве продолжался три десятилетия. Решение суда еще может быть обжаловано. Отмечается, что Иглесиас отказывался делать генетические тесты и отрицал родственную связь с мужчиной.
В 2017 году Сантос заявил, что результаты ДНК-теста подтверждают его версию, и пообещал доказать это в суде.
Ксавьер Санчез-Сантос родился в 1976 году. Его мать — португальская танцовщица Мариа Эдите Сантос.
Помимо Ксавьера Санчеза-Сантоса, у 75-летнего Хулио Иглесиаса восемь детей. Трое появились в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер, еще двоих родила модель голландского происхождения Миранда Рейнсбургер. За свою карьеру Иглесиас продал более 300 миллионов пластинок на 14 языках, благодаря чему стал самым успешным испаноязычным исполнителем.