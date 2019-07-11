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Галкин и Пугачева восхитились выступлением шоу-балета «Тодес» 

Teleprogramma.pro + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Максим Галкин и его супруга певица Алла Пугачёва выразили свое восхищение выступлением шоу-балета «Тодес». Несколько дней назад они посетили культурное мероприятие вместе со своими детьми в Юрмале.
На фанатской страничке Аллы Пугачевой в Instagram появилась видеозапись. Сначала слово взял Максим Галкин:
«Я в совершенном восторге от новой программы «Тодеса». Мы практически каждый год бываем, когда «Тодес» выступает здесь в Дзинтари. Сегодня нас программа поразила. Очень свежо, классно, драйвово, энергично и очень талантливые номера, как сольные, так и массовые. На одном дыхании. Спасибо».
Затем к микрофону подошла Примадонна, которая сказала, что ей также понравилось выступление коллектива Аллы Духовой. «Присоединяюсь. Это был высший класс. „Как всегда“, — заметила она.
Отметим, что Алла Пугачёва вместе со своим семейством отдыхает в Дзинтари. Это элитный район Юрмалы с дорогими коттеджами и особняками. Он находится в 21-м километре от столицы Латвии Риги. Именно здесь находится дом, который каждое лето снимают Пугачева и Галкин с детьми.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , Юрмала
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