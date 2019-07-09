Никиту Панфилова не пустили на рейс из-за долгов по алиментам

Подруга бывшей жены Никиты Панфилова рассказала изданию Starhit об отношении актёра к собственному сыну. По её словам, слова артиста в многочисленных интервью, в которых он соглашается платить огромные алиментами, в реальности расходятся с делом.

Никита Панфилов развёлся с супругой Ладой 4 года назад. Расставание было болезненным и закончилось судебным разбирательством, на котором бывшие супруги поделили имущество, а артист согласился ежемесячно выплачивать по 180 тысяч рублей алиментов.

Однако, оказалось, что своего обещания актёр не сдержал. В июне Панфилова не пустили на рейс из Москвы в связи с неуплатой денег на содержание ребёнка. По данным издания, у актёра накопился внушительный долг.

По словам подруги Лады Анны, Панфилов уверяет, что после развода оставил семье дорогостоящее имущество — особняк и машину. Женщина уверяет, что и здесь артист слукавил.

«По факту там участок размером шесть соток и сарай-развалюха. А недавно еще и машину забрал, которую тоже типа отдавал после расставания. Втихую, пока той не было дома, приехал с эвакуатором, погрузил и увез», — заявила Анна.

По её словам, Панфилов сам разрушил брак, заведя отношения на стороне. При этом Анна отмечает, что сегодня у бывшей жены актёра есть мужчина, который «не скупится на подарки и чувства».