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Никиту Панфилова не пустили на рейс из-за долгов по алиментам 

Рамблер 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Подруга бывшей жены Никиты Панфилова рассказала изданию Starhit об отношении актёра к собственному сыну. По её словам, слова артиста в многочисленных интервью, в которых он соглашается платить огромные алиментами, в реальности расходятся с делом.
Никита Панфилов развёлся с супругой Ладой 4 года назад. Расставание было болезненным и закончилось судебным разбирательством, на котором бывшие супруги поделили имущество, а артист согласился ежемесячно выплачивать по 180 тысяч рублей алиментов.
Однако, оказалось, что своего обещания актёр не сдержал. В июне Панфилова не пустили на рейс из Москвы в связи с неуплатой денег на содержание ребёнка. По данным издания, у актёра накопился внушительный долг.
По словам подруги Лады Анны, Панфилов уверяет, что после развода оставил семье дорогостоящее имущество — особняк и машину. Женщина уверяет, что и здесь артист слукавил.
«По факту там участок размером шесть соток и сарай-развалюха. А недавно еще и машину забрал, которую тоже типа отдавал после расставания. Втихую, пока той не было дома, приехал с эвакуатором, погрузил и увез», — заявила Анна.
По её словам, Панфилов сам разрушил брак, заведя отношения на стороне. При этом Анна отмечает, что сегодня у бывшей жены актёра есть мужчина, который «не скупится на подарки и чувства».
«В деньгах она, кстати, тоже не сильно заинтересована: если Никита их все-таки выплатит, отложит на счет наследника — на образование», — резюмировала собеседница издания.
Комментарии
Шоу-бизнес , Никита Панфилов
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