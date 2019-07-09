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Штурм назвала причину развода Лолиты с мужем 

Рамблер 59 минут назад
Фото: @lolitamilyavskaya
Лолита Милявская с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым были прекрасной парой и возможно причиной их развода является то, что певица хочет остаться одна, так как «все жутко надоели». Об этом «Комсомольской правде» заявила певица
Наталья Штурм.
По ее мнению, Дмитрий Иванов «служил Лолите и громоотводом, и жилеткой, и врачом, и няней».
«Не знаю, кому больше повезло, но создавалось впечатление, что две противоположности нашли друг друга. (…) Дай Бог, чтобы она сама понимала, что именно хочет, разводясь. (…) Может, Лола хочет остаться вообще одна, потому что все жутко надоели», — отметила Наталья Штурм.
Она выразила надежду, что «этот шаг с разводом был взвешен» Лолитой и пожелала ей «чувствовать себя счастливой», напомнив, что в одиночестве «тоже есть свои положительные стороны».
По данным «Газеты.ru», Дмитрий Иванов был пятым супругом Лолиты Милявской, брак был заключен в 2010 году.
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Наталья Штурм , Комсомольская правда
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