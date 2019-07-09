Штурм назвала причину развода Лолиты с мужем

По ее мнению, Дмитрий Иванов «служил Лолите и громоотводом, и жилеткой, и врачом, и няней».

«Не знаю, кому больше повезло, но создавалось впечатление, что две противоположности нашли друг друга. (…) Дай Бог, чтобы она сама понимала, что именно хочет, разводясь. (…) Может, Лола хочет остаться вообще одна, потому что все жутко надоели», — отметила Наталья Штурм.

Она выразила надежду, что «этот шаг с разводом был взвешен» Лолитой и пожелала ей «чувствовать себя счастливой», напомнив, что в одиночестве «тоже есть свои положительные стороны».