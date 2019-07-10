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Фанатов возмутила фигура Полины Гагариной на фото в купальнике 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Поклонники российской певицы Полины Гагариной возмутились худобой своего кумира. Свое мнение по этому поводу они высказали в комментариях под ее новой фотографией в Instagram.
На снимке Гагарина позирует в бассейне в светлом бикини и панамке. Многих пользователей соцсети ужаснула ее стройность, а некоторые решили, что певица больна анорексией. «Анорексия, ни сочности, ни фигуры, сплошные кости. Просто доска», — написала она из них. «Жалкое зрелище, уже полупрозрачная стала, поправляйся, пожалуйста», — просила другая. «Какая тут зависть!? Дефицит веса налицо, Полина! Остановитесь! Не худейте больше! Любой доктор вам скажет», — согласилась третья. «Худая ужас. И груди не стало», — сетовала четвертая.
Фотография, которая появилась в Instagram вечером во вторник, 9 июля, к настоящему моменту собрала около 150 тысяч лайков.
В октябре 2018 года фанаты ополчились на популярную американскую плюс-сайз модель Эшли Грэм из-за ее похудения. На появившемся в соцсетях снимке девушка стояла в полный рост в разноцветном платье, подчеркивающем ее талию. «Отвратительно! Как ты могла променять свое прекрасное тело на эту мерзкую худобу? Не верю своим глазам. Иди съешь чизбургер, слабачка!» — негодовали подписчицы в комментариях к публикации.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Полина Гагарина
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