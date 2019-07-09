«Был бы бездарь, пошел бы в футбол»: Рудковская дала странное интервью

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко , продюсер Яна Рудковская заявила, что ожидает от 6-летнего сына Саши серьезных успехов в фигурном катании. Если бы Саша не был бы настолько талантлив, то она отдала бы его в футбол, хоккей или просто в школу, заявила Рудковская в интервью «Собеседнику»

«Сейчас мой Сашенька готовит новую программу, с которой будет кататься в следующем сезоне. Я думаю, что нас закидают камнями за ее название: «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?» Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарь, пошел бы в футбол, хоккей. Или же просто учиться в школу», — заявила продюсер.

Она также отметила, что считает сына очень талантливым и «боится, чтобы Сашенька не испортился».

«В 7 лет Евгений считался гением, потому что делал двойные прыжки. Саша их выполняет в шесть лет, а начал в пять. (…) Он никуда не ходит — только на тренировки. Хотя у меня столько просьб по нему — все его хотят. А кто будет тренироваться? Нам нужно, чтобы ребенок защищал честь страны на Олимпийских играх», — подчеркнула Рудковская.