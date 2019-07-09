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«Был бы бездарь, пошел бы в футбол»: Рудковская дала странное интервью 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская заявила, что ожидает от 6-летнего сына Саши серьезных успехов в фигурном катании. Если бы Саша не был бы настолько талантлив, то она отдала бы его в футбол, хоккей или просто в школу, заявила Рудковская в интервью «Собеседнику».
«Сейчас мой Сашенька готовит новую программу, с которой будет кататься в следующем сезоне. Я думаю, что нас закидают камнями за ее название: «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?» Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарь, пошел бы в футбол, хоккей. Или же просто учиться в школу», — заявила продюсер.
Она также отметила, что считает сына очень талантливым и «боится, чтобы Сашенька не испортился».
«В 7 лет Евгений считался гением, потому что делал двойные прыжки. Саша их выполняет в шесть лет, а начал в пять. (…) Он никуда не ходит — только на тренировки. Хотя у меня столько просьб по нему — все его хотят. А кто будет тренироваться? Нам нужно, чтобы ребенок защищал честь страны на Олимпийских играх», — подчеркнула Рудковская.
По данным «Чемпионата», старший сын Яны Рудковской от брака с миллиардером Виктором Батуриным Николай ранее занимался именно футболом. Он обучался в школе «Торпедо», занимался у тренеров «Барселоны». В свою очередь Рудковская, по данным издания, комментировала все его успехи в футболе и была уверена, что его ждёт большое будущее, однако потом спорт отошел для ее сына на второй план.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Виктор Батурин , Евгений Плющенко , Торпедо
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