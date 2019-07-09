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«Почему нет?»: группа «На-На» готова выступить в Грузии 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участник группы «На-На» Владимир Политов заявил, что коллектив готов выступить в Грузии, поскольку музыка не имеет отношения к политике.
«Сегодня звонили, приглашали выступить в Грузии. Мы сказали: «Почему нет?» — приводит РИА Новости слова Политова, сказанные им на пресс-конференции.
Ранее в беседе с агентством продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал, что его коллектив больше никогда не будет выступать в Грузии из-за «гнусной выходки» грузинского журналиста оскорбившего президента России.
Как ранее рассказывал «Ридус», ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» нецензурным оскорблениям в адрес президента России Владимира Путина, а также его покойных родителей.
Позже руководство телеканала отстранило журналиста от работы на два месяца, но отказалось его увольнять.
В Госдуме РФ высказались за экстрадицию Габунии в Россию и привлечение его к уголовной ответственности. Однако президент России Владимир Путин выступил против возбуждения уголовного дела против грузинского журналиста.
«Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», — сказал он.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Георгий Габуния , Владимир Политов , Владимир Путин , Госдума , Ридус , РИА Новости , Грузия
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