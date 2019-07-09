Участницу «Дома-2» избил турецкий бизнесмен

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова заявила, что на нее напал турецкий бизнесмен, с которым у нее был роман. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам Овсянниковой, мужчине не понравилась одно из видео с ее участием: он счел, что его подруга развязно себя вела.

«Поднял на меня руку, точнее, ударил головой о стену», — заявила девушка.

После этого она покинула Стамбул и вернулась в Москву.

После возвращения в Россию Овсянникова почувствовала себя плохо и обратилась в больницу. Врачи заподозрили у нее сотрясение мозга, ей предстоит пройти обследование.

«Трещин, к счастью, нет. Так что и жениха не стало, и голова теперь болит», — заключила Овсянникова.

По данным «СтарХита», экс-возлюбленному девушки 30 лет, он работает в крупной строительной фирме в Турции.

Овсянникова отметила, что они знакомы пять лет, агрессии мужчина раньше не проявлял.