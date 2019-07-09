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Участницу «Дома-2» избил турецкий бизнесмен 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Instagram
Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова заявила, что на нее напал турецкий бизнесмен, с которым у нее был роман. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам Овсянниковой, мужчине не понравилась одно из видео с ее участием: он счел, что его подруга развязно себя вела.
«Поднял на меня руку, точнее, ударил головой о стену», — заявила девушка.
После этого она покинула Стамбул и вернулась в Москву.
После возвращения в Россию Овсянникова почувствовала себя плохо и обратилась в больницу. Врачи заподозрили у нее сотрясение мозга, ей предстоит пройти обследование.
«Трещин, к счастью, нет. Так что и жениха не стало, и голова теперь болит», — заключила Овсянникова.
По данным «СтарХита», экс-возлюбленному девушки 30 лет, он работает в крупной строительной фирме в Турции.
Овсянникова отметила, что они знакомы пять лет, агрессии мужчина раньше не проявлял.
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