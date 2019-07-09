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Лолита передумала разводиться 

Рамблер 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская заявила, что они с Дмитрием Ивановым остаются мужем и женой, но переживают кризис. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на ответ артистки пользователям Instagram.
Ранее Лолита написала, что они с супругом решили расстаться. Милявская заявила, что она теперь в «свободном статусе».
«Мы с Димой пока ещё муж и жена. У всех бывают кризисы. Спасибо за деликатность», — позже уточнила певица.
По мнению интернет-пользователей, слова певицы означают, что ее отношения с мужем еще не закончены.
Милявская рассказывала, что они с мужем стали «очень ровно» относиться друг к другу в последнее время.
«Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это [расставание — прим.ред.] — выход!» — объяснила она.
Певица отметила, что была вместе с «замечательным молодым мужем» девять лет, и пожелала ему всего самого лучшего. Она заявила, что планирует пожить одна, наслаждаться семьей и работой.
Лолита вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году, он стал ее пятым супругом. У певицы есть дочь.
Комментарии
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Комсомольская правда
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