Лолита передумала разводиться

Ранее Лолита написала, что они с супругом решили расстаться. Милявская заявила, что она теперь в «свободном статусе».

«Мы с Димой пока ещё муж и жена. У всех бывают кризисы. Спасибо за деликатность», — позже уточнила певица.

По мнению интернет-пользователей, слова певицы означают, что ее отношения с мужем еще не закончены.

Милявская рассказывала, что они с мужем стали «очень ровно» относиться друг к другу в последнее время.

«Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это [расставание — прим.ред.] — выход!» — объяснила она.

Певица отметила, что была вместе с «замечательным молодым мужем» девять лет, и пожелала ему всего самого лучшего. Она заявила, что планирует пожить одна, наслаждаться семьей и работой.

Лолита вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году, он стал ее пятым супругом. У певицы есть дочь.