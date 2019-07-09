«Второй муж»: Цымбалюк-Романовская проговорилась о новом статусе Шаляпина

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в публикации в Instagram назвала своего нового избранника Прохора Шаляпина «вторым мужем». СМИ предположили, что у звездной пары дело идёт к свадьбе.

Публикация в аккаунте Цымбалюк-Романовской появилась 9 июля. На прикреплённом к посту видео Шаляпин общается с поклонниками за одним столом в ресторане в Сочи , подписывает салфетки, фотографируется с детьми.

«Сегодня я по-настоящему испугалась, что наши гостеприимные армянские друзья уведут у меня второго мужа. Но на этот раз вроде обошлось», — отметила Цымбалюк-Романовская, подчеркнув, что Шаляпин покорил фанатов вежливостью и обаянием.

Журналисты Teleprogramma.pro предположили, что возможно дело в звёздной паре идёт к свадьбе.

Ранее Прохор Шаляпин поразил пользователей Сети, разместив в Instagram видео с купанием в джакузи в обществе Цымбалюк-Романовской. Он объяснил, что, когда в Москве жара, а им с возлюбленной нечем заняться, они включают кондиционер, забираются в джакузи, напускают пену, пьют шампанское из «прошедших войну» бокалов, унаследованных Шаляпиным от бабушки, и едят летнюю, «краснодарскую вроде» клубнику.