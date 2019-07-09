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Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина «вторым мужем» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская назвала певца Прохора Шаляпина «вторым мужем».
Женщина выложила в социальные сети ролик из сочинского ресторана с участием певца. Видеозапись она сопроводила подписью:
«Сегодня я по-настоящему испугалась, что наши гостеприимные армянские друзья уведут у меня второго мужа».
Поклонников Виталины удивил подобный комментарий.
"Второго мужа?! Мы что то пропустили?", "А вы что уже муж и жена, я что-то пропустила, когда была свадьба", "Рада за вас Виталина, что вы вместе с Прохором и никто его не украл" — пишут они в комментариях.
Напомним, что первым мужем Виталины стал народный артист СССР Армен Джигарханян. Брак продлился полтора года, передает Утро.ру.
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , Ytro.ru
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