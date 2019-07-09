Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина «вторым мужем»

Женщина выложила в социальные сети ролик из сочинского ресторана с участием певца. Видеозапись она сопроводила подписью:

«Сегодня я по-настоящему испугалась, что наши гостеприимные армянские друзья уведут у меня второго мужа».

Поклонников Виталины удивил подобный комментарий.

"Второго мужа?! Мы что то пропустили?", "А вы что уже муж и жена, я что-то пропустила, когда была свадьба", "Рада за вас Виталина, что вы вместе с Прохором и никто его не украл" — пишут они в комментариях.