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Любовь Толкалину подвел высокий разрез на платье 

Клео.Ру 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
41-летняя актриса любит провоцировать публику и делает это достаточно успешно. Чаще всего Любовь эпатирует, удивляет и восхищает поклонников в сети инстаграм.
У женщины роскошная фигура. Она прекрасно об этом знает и позволяет себе делать достаточно откровенные снимки, умело балансируя на грани приличия. Подписчики после очередной такой публикации обсуждают, хорошо это или плохо, а Толкалина тем временем продолжает наслаждаться жизнью.
На днях она в очередной раз решила порадовать своих фолловеров. Находясь на Куршской косе в Литве, актриса устроила импровизированную фотосессию. Красивые виды, ветреная погода и модное платье в пол помогли сделать кадр эффектным.
Актриса позировала в разных локациях и делала акценты на своих длинных и стройных ногах. В какой-то момент порыв ветра слишком сильно задрал подол платья. За счет высокого разреза Любовь оказалась обнажена вплоть до талии.
Позже, пересмотрев снимки, Толкалина решила не откладывать это фото в личный архив, а опубликовать его вместе с остальными. Нижнее белье она предусмотрительно закрыла стикером. Как ни странно, но на этот раз критично настроенных пользователей оказалось намного меньше. Большая часть подписчиков была восхищена образом женщины и ее чувством юмора.
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Шоу-бизнес , Любовь Толкалина
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