Любовь Толкалину подвел высокий разрез на платье

41-летняя актриса любит провоцировать публику и делает это достаточно успешно. Чаще всего Любовь эпатирует, удивляет и восхищает поклонников в сети инстаграм.

У женщины роскошная фигура. Она прекрасно об этом знает и позволяет себе делать достаточно откровенные снимки, умело балансируя на грани приличия. Подписчики после очередной такой публикации обсуждают, хорошо это или плохо, а Толкалина тем временем продолжает наслаждаться жизнью.

На днях она в очередной раз решила порадовать своих фолловеров. Находясь на Куршской косе в Литве, актриса устроила импровизированную фотосессию. Красивые виды, ветреная погода и модное платье в пол помогли сделать кадр эффектным.

Актриса позировала в разных локациях и делала акценты на своих длинных и стройных ногах. В какой-то момент порыв ветра слишком сильно задрал подол платья. За счет высокого разреза Любовь оказалась обнажена вплоть до талии.