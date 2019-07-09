Группа «На-На» открестилась от Дианы Шурыгиной

PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в эфире НСН рассказал о скандале, который разгорелся вокруг нового клипа коллектива.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идет пресс-конференция на тему: «30 лет группе „На-На“: Новый клип и новый тур». В этом году коллектив отмечает свой большой юбилей — 30 лет назад группа впервые выступила перед большой публикой в 1989 году. Сейчас музыканты готовят большую гастрольную шоу-программу и множество сюрпризов для своих фанатов.

PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в эфире НСН рассказал, что после выхода клипа «Считаю медленно до 100» вокруг коллектива разгорелся небольшой скандал.