Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Группа «На-На» открестилась от Дианы Шурыгиной 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: na-nax.com
PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в эфире НСН рассказал о скандале, который разгорелся вокруг нового клипа коллектива.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идет пресс-конференция на тему: «30 лет группе „На-На“: Новый клип и новый тур». В этом году коллектив отмечает свой большой юбилей — 30 лет назад группа впервые выступила перед большой публикой в 1989 году. Сейчас музыканты готовят большую гастрольную шоу-программу и множество сюрпризов для своих фанатов.
PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в эфире НСН рассказал, что после выхода клипа «Считаю медленно до 100» вокруг коллектива разгорелся небольшой скандал.
«Этот клип, я бы сказал, вызвал небольшой скандал. В частности, большое количество людей стало звонить и писать в социальных сетях после его выхода нам и говорить: «Зачем вы в клипе в качестве модели сняли Диану Шурыгину?». Мы официально хотим сказать, что это не Диана Шурыгина. Мы даже вчера распространяли пресс-релиз, чтобы люди знали, что это не она. Но почему-то все равно все думают, что это Диана Шкурыгина», — объяснил он.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Пугачёвой пришлось подъехать к поезду из-за отсутствия грузчиков на вокзале Умер отец Николая Баскова Пугачева огорошила Вайкуле неожиданным подарком Шнурову. Видео
Комментарии
Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Диана Шурыгина , Национальная Служба Новостей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин принял решение по Грузии46
Президент Грузии обратилась к России765
Путин отреагировал на оскорбления ведущего «Рустави 2»4
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах2
На Западе согласились с Путиным147
Видео
05:13
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
03:24
Президент Грузии обратилась к России
В мире Политика
03:53
«Слушать можно под „Крота“»: россияне ополчились на клип «На-на»
Шоу-бизнес
01:48
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах
Политика
06:16
На Западе согласились с Путиным
Политика
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:17
Лукашенко ответил на «самый главный» вопрос
В мире Политика
04:00
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Общество
01:45
Алибасов поставил точку в разговорах о наследстве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение