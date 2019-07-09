Алибасов раскрыл содержание своего завещания

Продюсер Бари Алибасов опроверг слухи о том, что он собирается лишить наследства единственного сына.

«Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено и в моем завещании», — написал Алибасов в Instagram.

Продюсер отметил, что между ними порой возникают конфликты и разногласия, но они не влияют на целостность семьи.

«По большей части я горжусь своим сыном. Очень прошу уважаемых журналистов учитывать мое мнение при написании публичных текстов», — попросил Алибасов.

Слухи о лишении Бари Алибасова-младшего наследства появились после выхода в эфир телепрограммы, в которой продюсер якобы рассердился на сына и заявил, что все его имущество достанется «добрым мирянам».