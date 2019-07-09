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Алибасов раскрыл содержание своего завещания 

Рамблер + ещё 3 10 минут назад
Продюсер Бари Алибасов опроверг слухи о том, что он собирается лишить наследства единственного сына.
«Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено и в моем завещании», — написал Алибасов в Instagram.
Продюсер отметил, что между ними порой возникают конфликты и разногласия, но они не влияют на целостность семьи.
«По большей части я горжусь своим сыном. Очень прошу уважаемых журналистов учитывать мое мнение при написании публичных текстов», — попросил Алибасов.
Слухи о лишении Бари Алибасова-младшего наследства появились после выхода в эфир телепрограммы, в которой продюсер якобы рассердился на сына и заявил, что все его имущество достанется «добрым мирянам».
Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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